Son Mühür/ Beste Temel- Bergama’da kentin kronikleşmiş mülkiyet düğümlerinden biri daha çözüldü. Ertuğrul Mahallesi’nde uzun süredir beklenen imar düzenlemesi nihayete erdi; mahalle sakinleri yıllardır hayalini kurdukları tapularına el sıkarak kavuştu. Tören alanında gözle görülür bir heyecan vardı.

Yılların mülkiyet düğümü çözüldü

Bergama Belediyesi’nin bir süredir titizlikle yürüttüğü 18. Madde imar uygulaması Ertuğrul Mahallesi'nde resmen noktalandı. İmar planlarını kâğıt üstünden sahaya indiren bu adımla birlikte, hak sahiplerinin taşınmazları üzerindeki belirsizlikler de ortadan kalktı.

Ekipler tapu tescil işlemlerini hızla tamamladı. Ardından hak sahipleri yeni tapularını teslim aldı. Düzenli kentleşme hamlesinin ilk somut meyvesi böylece toplandı.

"Fedakarlık ve gayret olmadan bu sonuç alınamazdı"

Dağıtım töreninde kürsüye çıkan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, sürecin arka planındaki toplumsal uzlaşıya dikkat çekti. Mülkiyet sorunlarını aşmanın karşılıklı anlayıştan geçtiğini vurgulayan Çelik, mahalle sakinlerinin sergilediği tutumu takdirle karşıladı.

Bazen bazı şeylerden feragat etmenin daha büyük kazanımlara kapı araladığını söyleyen Başkan Çelik, şöyle konuştu:

"Sizlerin bu süreçte gösterdiği kanaatkârlık ve bizlerin çözüme ulaşmak için attığı kararlı adımlar bugün bu güzel tabloyu yarattı. Fatih Mahallesi’ndeki uygulamada da artık son virajdayız. Küçükkaya, Yalnızev, Atatürk, Fevzipaşa ve Maltepe’de mesaimiz kesintisiz sürüyor."

Sadece imar değil, depreme karşı dirençli kent

Yapılan bu düzenleme sadece bir kâğıt tesliminden ibaret değil. Tapusunu eline alan vatandaşlar, parsellerinde imar mevzuatına tamamen uygun, hukuki açıdan sorunsuz yapılar inşa edebilecek.

Belediye yönetimi bu adımlarla bir yandan imar kirliliğinin önüne geçmeyi, diğer yandan da çarpık yapılaşmayı engelleyerek kenti deprem riskine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor. Çalışmalar diğer mahallelerde de benzer tempoyla devam edecek.

