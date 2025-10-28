Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Bergama ilçesi, metrekareye düşen rekor düzeydeki aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir sel ve su baskını felaketi yaşadı. Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli sağanak, hayatı felç ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçerek can kurtarma ve tahliye çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bir saatte 100 kilogram yağış dehşeti

Bergama’da gece yarısından sonra başlayan gök gürültülü sağanak, meteorolojik verileri altüst etti. İlçede sadece bir saatlik zaman dilimi içerisinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sabah saat 06.00 itibarıyla kaydedilen toplam yağış miktarı ise 137 kilogramın üzerine çıkarak afetin boyutunu gözler önüne serdi. Yoğun yağışlar neticesinde ilçedeki Bayatlı, Ayvazeli ve Gökmen dereleri hızla debi yükselterek taştı. Bu taşkınlar, özellikle 19 merkez mahalleden 10'unda geniş çaplı su baskınlarına neden oldu. Selden en fazla etkilenen bölgeler ise Fatih, Bahçelievler ve Maltepe mahalleleri oldu.

Büyükşehir ekiplerinden kesintisiz müdahale ve kurtarma operasyonu

Felaketin hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda geniş çaplı bir kurtarma ve tahliye operasyonu başlatıldı. Yağışlardan etkilenen yurttaşlara yardım ulaştırmak amacıyla çok sayıda birim sahaya sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 216 adet su baskını ihbarı ulaşırken, İtfaiye ekipleri bu ihbarların 74'üne anında müdahale etti. Bölgeye acil olarak çok sayıda vidanjör, iş makinesi ve ek personel gönderildi. Ayrıca merkezden iki kombine araç da destek amacıyla sevk edilerek tahliye kapasitesi artırıldı. Şu ana kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 7 ekibin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, taşkın sularının içinde ve mahsur kaldıkları evlerde bulunan 30'a yakın kişi kurtarılarak güvenli alanlara başarıyla tahliye edildi. AKOM yetkilileri, su tahliye ve temizlik çalışmalarının birimler arası koordinasyonla aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü ve ilçede hayatın normale dönmesi için yoğun çaba gösterildiğini bildirdi. Tedbirlerin ve çalışmaların ilerleyen saatlerde de devam edeceği belirtildi.