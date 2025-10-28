Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama-kurtarma ve sağlık ekipleri, AFAD ile koordineli şekilde olası acil durumlara karşı hazır bekletiliyor.

Ekipler hızla bölgeye ulaştı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Arama-kurtarma personeli ve sağlık ekipleri, olası ihtiyaçlara karşı Sındırgı’da konuşlandırıldı.

AFAD koordinasyonunda çalışmalar

İzmir ekipleri, AFAD ve diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde görev aldı. Bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden 1 kurtarma aracı ve 1 AKS aracı olmak üzere toplam 2 araç keşif ve destek amacıyla gönderildi.

Destek birimleri hazır bekletiliyor

Deprem sonrası oluşabilecek ihtiyaçlara karşı Eşrefpaşa Hastanesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım Onarım ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de teyakkuz halinde tutuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekli olması halinde bölgeye ek destek sağlayacak.