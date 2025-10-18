İzmir Büyükşehir Belediyesi, aylardır süren halk tepkisine rağmen Bergama’daki çöp tesisinin kapasitesini artırma kararını onayladı. Meclis kararıyla tesisin kapasitesi 550 tondan 2 bin tona çıkarıldı.

Kapasite artışı kararı tartışma yarattı

Bergama’da uzun süredir tepkilere neden olan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi ile ilgili yeni karar, tartışmaları yeniden alevlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan son kararla, tesisin kapasitesi 550 tondan 2 bin tona çıkarıldı.

İlçe halkı, çevresel etkiler nedeniyle tesise karşı çıkarken, kapasite artışı kararı bölgede yeni bir tepki dalgası yarattı. Vatandaşlar, Bergama’nın çöp yükünü artıracak bu adımın geri çekilmesini talep etti.

Yıldır: “Harmandalı’da azaltmaya gidilecek”

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Levent Yıldır, Harmandalı Düzenli Depolama Sahası’nda kademeli azaltmaya gidileceğini belirtti: “Bergama’daki tesisin kapasitesini 2 bin tona çıkaracağız. Bunun dışında üç ayrı bölgede daha yeni tesisler kurulacak. Böylece günlük toplam 7 bin 500 ton çöp bertaraf edilecek.”