Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanlığı’nın dün gerçekleşen 39. Olağan Kongresi’nde Çağatay Güç’ün tek aday olarak seçilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kongre sürecini sert sözlerle eleştirdi.

“OTOKRAT YÖNETİMLERE ÖZGÜ”

Yarkadaş, CHP İzmir İl Başkanlığı’na Çağatay Güç’ün atanarak getirildiğini savunarak, “CHP İzmir İl Başkanlığı’na Çağatay Güç atandı. Buna seçim diyebilmek için delegenin özgür iradesini kullanabilmesi ve aday olmak isteyenlere engel olunmaması gerekirdi. O yüzden seçim değil atama var artık. Otokrat yönetimlere özgü bir modeli hayata geçiriyor CHP yönetimi” ifadelerini kullandı.

CHP’de son dönemde yaşanan kongre süreçlerinde benzer eleştiriler gündeme gelirken, Yarkadaş’ın açıklamaları yeni bir tartışma yarattı. Çağatay Güç ise 473 geçerli oyun 447’sini alarak CHP İzmir İl Başkanı seçilmişti.