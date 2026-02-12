Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Günlük yakıt giderlerini takip etmek isteyen vatandaşlar ise “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?”, “Akaryakıtta son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş zam uygulandı.

12 Şubat 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57.03 TL

Motorin litre fiyatı: 57.76 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.86 TL

Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57.96 TL

Motorin litre fiyatı: 58.87 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

Motorin litre fiyatı: 59.15 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL