Uzman itfaiyeci Murat Kılıç, yıllardır sahada gördüğü yüzlerce yangın vakasının ortak noktasına dikkat çekti: “En büyük tehlike, mutfakta fişte unutulan elektrikli cihazlardır.” Kılıç’a göre tost makineleri, su ısıtıcıları ve ekmek kızartma makineleri, kullanılmadıkları halde elektrik akımını kesmediği için risk oluşturuyor. Bu cihazların içinde biriken ekmek kırıntıları, ısı yayıcı dirençlerle temas ettiğinde yangın kaçınılmaz hale geliyor.

Küçük İhmaller, Büyük Felaketler Getirebilir

Mutfakta en sık karşılaşılan hatalardan biri, cihazları kapatmakla yetinmek. Ancak Kılıç, “Kapalı konumda bile bu cihazlar sıcak kalabilir. Direnç içten içe ısınır, çevresindeki yanıcı maddeleri tutuşturur,” diyerek uyarıyor. Bu tür yangınlar genellikle gece saatlerinde, ev sakinleri uykudayken başlıyor ve fark edilene kadar büyüyor.

Uzmanlar, bu nedenle akşam saatlerinde mutlaka kısa bir “kontrol turu” yapılmasını öneriyor. Tüm prizlerin kontrol edilmesi, cihazların fişten çekilmesi ve özellikle eski uzatma prizlerinin kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Basit Önlemler Hayat Kurtarıyor

İtfaiyeci Murat Kılıç, edindiği tecrübeleri şu sözlerle özetledi:

“Birçok yangına müdahale ettim. Çoğu zaman sebep aynıydı: unutulan fişler. Uykuya dalmadan önce birkaç saniyelik kontrol, bir aileyi kurtarabilir. Bu alışkanlık hayat kurtarır.”

Kılıç ayrıca, cihazların çevresinde yanıcı madde birikmemesi gerektiğini, toz ve kırıntıların temizlenmesinin önem taşıdığını belirtiyor. Kabloların yıpranması veya gevşek fişlerin de kısa devre riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Gece Yangınları Neden Daha Tehlikeli?

Gece çıkan yangınlar, itfaiyecilere göre en ölümcül olanlar arasında. İnsanların uykuda olması, dumanın hızla yayılmasıyla bilincin kısa sürede kaybolmasına yol açıyor. Murat Kılıç, bu nedenle akşamları elektrikli cihazların fişten çekilmesi, sigorta sistemlerinde otomatik devre kesici bulunması ve yatmadan önce genel bir güvenlik kontrolü yapılması gerektiğini vurguluyor.

Bir Fiş Çekmek, Bir Hayat Kurtarabilir

Elektrikli cihazlar modern yaşamın kolaylıkları arasında yer alsa da, yanlış kullanıldığında ölümcül riskler taşıyor. Uzmanların ortak çağrısı net: Küçük bir ihmal büyük bir felakete dönüşmeden, prizleri kontrol edin.