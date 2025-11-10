Son Mühür- Annesi Meltem Vural’ı birkaç ay önce kaybederek zor bir dönemden geçen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Yönetmen Baturalp Bekar ile aşk iddiası doğrulandı

37 yaşındaki başarılı oyuncunun yönetmen Baturalp Bekar ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. İkili, önceki gün ilk kez yan yana görüntülenmişti.

Şahinkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken flört aşamasında olduklarını doğrulamıştı. Şahinkaya, duygularını gizlemeden, yaşadığı sürecin kendisine iyi geldiğini söylemişti.

Aşıkların ilk fotoğrafı sosyal medyada olay oldu

İkili arasındaki yakınlaşma artık resmiyete döküldü. Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Çiftin mutluluk dolu karesi kısa sürede binlerce beğeni toplarken, hayranlardan tebrik mesajları yağdı