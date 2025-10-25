Ben Onun Annesiyim dizisi son günlerde televizyon dünyasında dikkat çekiyor. Dram türündeki bu yapım, ilk bölümüyle 24 Ekim'de NOW TV ekranında izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Çetin Tekindor yer alıyor. Dizide Zeynep karakterini ise genç oyuncu Azra Aksu canlandırıyor. İzleyiciler Azra Aksu'nun kim olduğu, yaşı ve geçmiş projeleri hakkında bilgi arayışına girdi.

Azra Aksu'nun performansı, dizinin duygusal yapısına önemli bir katkı sağlıyor. Zeynep karakteri, on yaşında, babasına bağlı, kırılgan ve sevimli bir çocuk olarak öne çıkıyor. Annesiz büyümenin getirdiği boşluğu hisseden Zeynep, babasıyla kurduğu güçlü bağ sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Eski battaniyesi, masumiyetini ve içinde hissettiği boşluğu sembolize ediyor.

Hikaye ilerledikçe Zeynep'in Ayşe ile yollarının kesişmesi önemli bir dönüm noktası yaratıyor. Dizi, aile bağları ve çocuk psikolojisi üzerine dikkat çeken mesajlar veriyor. Ekran başındaki izleyiciler, Zeynep karakterinde toplumsal ve duygusal unsurları görebiliyor. Bu yönüyle dizi, aile temalı projelere yeni bir soluk getiriyor.

Azra Aksu kimdir?

Azra Aksu, 26 Ocak 2015 doğumlu olan genç oyuncu. Şu anda 10 yaşında ve Türkiye'de dünyaya geldi. Küçük yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli projelerde yer aldı. Daha önce Bir Küçük Gün Işığı, Baht Oyunu, Çocukluk, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, İşte Bu Benim Masalım, İlk ve Son, Son Akşam Yemeği, Yaren Leylek gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Şimdilerde Ben Onun Annesiyim dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.

Projeleri ve kariyeri

Azra Aksu'nun kısa sürede geniş bir projeler listesine sahip olması, genç yaşına rağmen deneyim kazandığını gösteriyor. Önceki rollerinde çoğunlukla dram ve aile temalı yapımlarda yer aldı. Özellikle Çocukluk dizisinde sergilediği başarı, onu sektörde tanınan bir isim yaptı. Genç yaş grubundaki oyuncular arasında sosyal medyada da ilgi görüyor.

Diziye dair teknik detaylar

Ben Onun Annesiyim dizisi, NOW TV üzerinden yayınlanıyor. Ortalama bölüm süresi 120 dakika civarında seyrediyor ve ilk bölümde izleyici oranı yüzde 8 üzerinde gerçekleşti. Dizi, son haftanın en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. İzleyici kitlesinin büyük bölümünü 18-44 yaş arası kadınlar oluşturdu.

Azra Aksu'nun oyunculuk kariyerindeki ilerleyiş ve Zeynep karakterinin diziye kattığı duygusal derinlik, projenin gelecek bölümlerinde de merakla takip edilecek gibi görünüyor.