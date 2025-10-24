Ben Onun Annesiyim dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor. Dizideki sahnelerin büyük çoğunluğu Beykoz’daki stüdyolarda ve çevresindeki yerleşim alanlarında çekildi. Ayrıca İstanbul’un farklı bölgeleri de çekimlerde kullanıldı. Özellikle Fatih, Kartal ve Sarıyer ilçeleri dizinin atmosferini tamamlayan başlıca dış mekânlar arasında yer aldı.

Ben Onun Annesiyim dizisi nerede çekildi?

Dizinin prodüksiyon süreci boyunca Beykoz’un doğal dokusu ve tarihi alanları, hikâyede geçen duygusal sahneler için tercih edildi. Kartal’daki sahil kesimleriyle Fatih’in eski mahalleleri, karakterlerin dramatik hikâyesini destekleyen estetik bir fon oluşturdu. Sarıyer ise geniş yeşil alanları ve Boğaz manzarasıyla dizinin bazı sahnelerine görsel zenginlik kattı.

Ben Onun Annesiyim, Medyapım imzası taşıyor ve yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstlendi. Senaryosunu Özge Aras yazdı. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un başrollerinde yer aldığı dizi, Güney Kore yapımı “Lie After Lie” dizisinden uyarlandı. Dizide, haksız yere hapse giren bir annenin yıllar sonra kızını bulma mücadelesi anlatılıyor.

Şehrin farklı bölgelerinde kurulan setler, hem görsel bütünlük hem de hikâyenin farklı sosyal katmanlarını yansıtmak amacıyla dikkatle seçildi. Böylece İstanbul’un zengin mimari ve kültürel dokusu dizinin dramatik atmosferine doğal bir derinlik kazandırdı.

Dizinin oyuncuları

Ben Onun Annesiyim dizisinin ana karakterlerini güçlü bir oyuncu kadrosu canlandırıyor. Dizi, NOW TV ekranlarında yayınlanıyor ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor.

Başrolde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Funda Eryiğit dizide “Ayşe” karakterine hayat veriyor. Haksız yere hapse giren bir annenin kızına kavuşmak için verdiği mücadele Ayşe’nin hikayesini oluşturuyor. Caner Cindoruk “Kemal” isimli gazeteci karakterini canlandırıyor. Kemal, Ayşe’nin biyolojik kızı Zeynep’i evlat edinen ve onun gerçek annesinden habersiz bir baba figürü olarak dizinin merkezinde yer alıyor. Zerrin Tekindor ise hikayede geçmiş sırlarla bağlantılı olan “Meral” karakteriyle önemli bir denge unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

Genç oyuncu Azra Aksu dizide “Zeynep” adlı karakteri oynuyor. Zeynep, Ayşe’nin kızıdır ve onunla olan farkında olmadan gelişen bağı dizinin en güçlü duygusal hattını oluşturuyor. Kadroda ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Sema Öztürk, Gürsu Gür ve Zeynep Özder gibi deneyimli oyuncular da bulunuyor. Bu isimler, hem ana hikâyeye hem de yan karakterlerin derinleşmesine katkı sağlıyor.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği dizinin senaryosunu Özge Aras yazdı. Kore dizisi “Lies of Lies”tan uyarlanan yapım, oyunculuk kadar karakter ilişkileriyle de öne çıkıyor. Oyuncular, dizinin dramatik yapısını güçlü performanslarla destekliyor ve hikâyeye duygusal bir yoğunluk kazandırıyor.