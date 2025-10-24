Ben Onun Annesiyim dizisi gerçek bir hikâyeye dayanmıyor, Güney Kore yapımı “Lie After Lie” adlı diziden uyarlandı. Orijinal Kore dizisi, yayınlandığı dönemde hem yüksek reytingler hem de güçlü dramatik yapısıyla dikkat çekmişti. Türk versiyonu ise yerel kültürel unsurlarla yeniden kurgulandı ve karakter yapıları Türkiye’nin sosyal dokusuna uygun hale getirildi.

Bem Onun Annesiyim dizisi uyarlama mı?

Dizide Funda Eryiğit’in canlandırdığı “Ayşe” karakteri, kocasını öldürmekle suçlanıp haksız yere hapse giren bir kadının cezaevinden çıktıktan sonra kızına kavuşmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bu hikâye, orijinal yapımda da aynı temalar etrafında gelişiyor: suç, adalet, annelik ve yalanlarla dolu bir hayat mücadelesi. Türk versiyonunda ise hikâye İstanbul’un farklı semtlerine taşınıp duygusal unsurlar daha fazla öne çıkarıldı.

Senaryosunu Özge Aras yazdı, yönetmen koltuğunda ise Yunus Ozan Korkut oturuyor. Dizi, Medyapım tarafından hazırlandı ve NOW TV ekranlarında yayımlanıyor. Annelik duygusunu, toplumsal baskıyı ve geçmişle hesaplaşmayı konu alan yapım, aslında evrensel bir hikâyeyi Türk izleyicisine uyarlanmış biçimde sunuyor.

Dizinin konusu

Ben Onun Annesiyim dizisi, NOW TV ekranlarında yayınlanan bir dram uyarlaması. Güney Kore’nin ses getiren dizisi “Lie After Lie”den uyarlandı. Medyapım tarafından yapılan dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstlendi, senaryosunu ise Özge Aras yazdı.

Hikâye, yıllar önce şiddet gördüğü kocasını öldürmekle suçlanıp hapse giren Ayşe’nin (Funda Eryiğit) kızıyla yeniden kavuşma mücadelesini anlatıyor. Cezaevinde doğurduğu bebeği, elinden alınarak evlatlık veriliyor. Tahliye edildiğinde ise tek amacı yıllar önce koparıldığı kızını bulmak oluyor. Ancak kızını evlat edinen kişi, gazeteci Kemal’dir (Caner Cindoruk). Zamanla Ayşe, kimliğini gizleyerek kızına yakın olabilmek için Kemal’in güvenini kazanıyor ve onun hayatına dahil oluyor. Fakat karşısında oğlunun ölümünden onu sorumlu tutan güçlü bir kadın, eski kayınvalidesi Suna (Zerrin Tekindor) bulunuyor. Bu üç karakter arasındaki yalan, intikam ve vicdan eksenli çatışma dizinin temelini oluşturuyor.