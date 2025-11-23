Son Mühür- Somon gibi balık türlerinden izole edilen küçük dna parçaları “polinükleotid” adı altında serum haline getiriliyor. Bu serumun cilde enjekte edilmesiyle kolajen ve elastin üretiminin desteklenmesi, cildin sıkılaşması, esneklik kazanması ve gençleşme etkisi ortaya çıkması hedefleniyor.

Uygulamanın kırışıklıklar, akne izleri ve doku bozukluklarında da iyileştirici sonuçlar verebileceği iddia ediliyor.

Ünlü isimler arasında hızla yayılıyor

“Mucize cilt bakımı” olarak lanse edilen yöntem, kısa sürede dünya çapında ün kazandı. Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Charli XCX ve Jennifer Aniston gibi birçok ünlü ismin bu yöntemi tercih ettiği biliniyor. Popülerliğin artması, uygulamaya yönelik talebi de büyütmüş durumda.

Seans fiyatları 15–30 bin TL arasında değişiyor

Kliniklerde genellikle üç seanslık kürler öneriliyor. İngiltere’de bir seansın maliyeti 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Etkinin korunması için 6 ila 9 ayda bir tekrar seansı yapılması tavsiye ediliyor.

Yöntem giderek popülerleşse de dermatoloji uzmanları temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor. Dermatolog John Pagliaro, somon dna’sından elde edilen bu maddelerin insan cildi üzerindeki uzun vadeli etkilerine ilişkin kapsamlı bilimsel veri bulunmadığını belirtiyor.