Ben Leman dizisinde Can karakterini Durukan Çelikkaya oynuyor. 1 Aralık 1999 doğumlu olan Durukan Çelikkaya, genç oyuncular arasında öne çıkıyor. Ben Leman dizisi ekrana yeni gelen yapımlar arasında yer alıyor ve sosyal medyada genç oyuncu kadrosu ile adından söz ettiriyor. Dizinin konusu küçük bir kasabaya uzun yıllar sonra dönen Leman’ın etrafında gelişen sırlar, geçmişin gölgeleri ve yeni karşılaşmalar etrafında şekilleniyor. Özellikle kasaba yaşamı, aile bağları ve geçmişte yaşanan trajik olaylar üzerinden ilerleyen bir anlatımı var. Leman’ın kasabaya dönüşüyle eski dostluklar, rekabetler ve derin çatışmalar bir araya geliyor.

Ben Leman dizisinde Can kimdir?

Dizide her karakterin hikayedeki yeri dikkat çekiyor. Başrollerde Burçin Terzioğlu (Leman Bilgin), Özgür Çevik (Demir Arıkan), Selin Şekerci (Mine Candan), Duygu Sarışın (Şahika Soyluhan Karaca) ve Gökçe Eyüboğlu (Suzan Akın) gibi isimler yer alıyor. Yan karakterler arasında ise genç ve yeni nesil oyuncular bulunuyor. Bu isimler dizinin hikayesini güncel ve dinamik tutuyor.

Dizide ayrıca kolejin sahibi Vahide Soyluhan, Leman'ın kasabaya dönüşüne bağlı olarak ana rollerde, olayların merkezinde yer alıyor. Farklı yaşlardan ve oyun tiplerinden isimlerin yan yana gelmesi izleyiciye geniş bir hikaye sunuyor. Hikaye ilerledikçe Can karakterinin gençler arasındaki ilişkisi, çatışmaları ve kasaba yaşamına etkisi daha belirgin hale geliyor.

Dizinin mangasında ve sosyal medyada Can karakteri üzerinden özellikle genç seyirci grubu büyük bir ilgi gösteriyor.