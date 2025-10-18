Sıfır ve ikinci el araç alacakları yakından ilgilendiren yeni noter harcı uygulaması Meclis’e sunulan yasa teklifiyle gündeme geldi. Son dönemde araç satışlarında vergi ve harç oranlarında değişiklikler yapılmaya başlandı. Özellikle otomobil alım-satım işlemlerinin oldukça arttığı bir dönemde, noter işlemlerinden alınan harç miktarı hem alıcılar hem de satıcılar tarafından merak ediliyor. Yeni uygulamanın Kasım ayında hayata geçmesi bekleniyor.

Yasa teklifine göre, 2025 yılında hem sıfır hem de ikinci el araçların noter satış işlemlerinde binde 2 oranında noter harcı alınacak. Bu düzenlemeyle noter harcı artık satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Noter harcı, en az 1.000 TL olacak şekilde belirleniyor. Satış tutarı arttıkça ödenecek harç miktarı da buna paralel şekilde yükseliyor. Yani aracın değeri ne kadar yüksek olursa, alınacak harç tutarı da o oranda artıyor.

2025 Araç Alım Satımı Noter Harcı Hesaplama

Yeni sistemde noter satış harcı aracın satış bedelinin binde 2’si olarak belirleniyor. Örneğin, 1 milyon TL’den satılan bir araçta noter harcı 2.000 TL oluyor. Satış tutarı 2 milyon TL olduğunda harç tutarı 4.000 TL’ye çıkıyor. Eğer bir araç 5 milyon TL’den satılırsa ödenecek noter harcı 10.000 TL’ye kadar yükseliyor. Kanunda belirtilen en düşük harç miktarı ise 1.000 TL olarak uygulanıyor.

Noter Harcının Teknik Detayları

Düzenlemeye göre noter işlemlerinden alınan harç, hem sıfır araçların ilk tescilinde hem de ikinci el araçların satış ve devir işlemlerinde geçerli oluyor. Noterde yapılan bu işlemler, araç bedeli üzerinden nispi olarak hesaplanıyor ve her satışta alınan harç minimum 1.000 TL oluyor.

Araç Alım Satımında Değişen Vergi Politikası

Bu yenilik, hem otomotiv sektörünü hem bireysel alım satımı yakından etkiliyor. Uygulamaya geçilmesi halinde düzenli araç satışlarında maliyetler artacağı için, alıcılar ve satıcılar işlem yapmadan önce noter harcı tutarını hesaplamaya dikkat etmeli. Özellikle yüksek fiyatlı araçlarda ödenecek harç miktarı önemli seviyelere ulaşıyor.