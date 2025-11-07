Son Mühür - ABD merkezli oyun şirketi Take-Two Interactive, perşembe günü yaptığı açıklamada “Grand Theft Auto VI”nın 19 Kasım 2026’da piyasaya çıkmasının planlandığını bildirdi. Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri için bu gelişme yeni bir gecikmeye işaret etse de, birçok analist ertelemenin kaçınılmaz olduğunu öngörüyordu. Daha önce 26 Mayıs’ta yayınlanacağı açıklanan oyunun ertelenmesinin ardından, Take-Two’nun hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 7’den fazla değer kaybetti.

Rockstar Games'ten açıklama

Bu gelişmeyle birlikte GTA 6 ikinci kez ertelenmiş oldu. Geliştirici stüdyo Rockstar Games, yaptığı açıklamada, “Uzun süredir devam eden bu bekleyişe birkaç ay daha eklemek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Ancak bu ek süre, oyuncularımıza hak ettikleri kalite ve özeni sunmamıza imkan tanıyacak” ifadelerini kullandı.

Beklenti büyük

Uzmanlar, “GTA VI”nın yalnızca oyun tutkunları için değil, aynı zamanda donanım üreticileri açısından da önemli bir ivme yaratacağını öngörüyor. Oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte konsol ve donanım satışlarının artması, video oyun sektöründe yeni bir büyüme dalgası başlatabilir. Reuters’ın haberine göre analistler, “GTA VI”nın çıkışından sonraki ilk haftalarda milyarlarca dolarlık gelir elde edilmesini bekliyor.