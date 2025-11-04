Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm katmanlarına dokunan projeler ve etkinliklerle kent yaşamının her alanında ihtiyaç sahibi bireylere yönelik desteğini aralıksız sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın (KAHDB) koordinasyonunda yürütülen bu geniş yelpazedeki faaliyetler, artık daha erişilebilir bir platform üzerinden İzmirlilere ulaşıyor. Daire Başkanlığı bünyesindeki Meslek Fabrikası, Çocuk Çalışmaları, Gençlik Çalışmaları ve Kadın Çalışmaları gibi önemli şube müdürlüklerinin tüm faaliyetleri, "Hep Birlikte İzmir" adını taşıyan, aylık ve ücretsiz elektronik bülten aracılığıyla takip edilebiliyor.

Hizmetlere erişim için yeni iletişim stratejisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar için hayata geçirdiği nitelikli ve kapsamlı hizmetlerin kentteki her bireye ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni bir iletişim atağı başlattı. KAHDB tarafından koordine edilen bu çalışma, zengin etkinlik takvimini tüm kente duyurmayı ve en çok ihtiyaç duyan kesimlerin bile bu fırsatlardan yararlanmasını amaçlıyor. Bu vizyon doğrultusunda yayımlanan "Hep Birlikte İzmir" adlı aylık dijital bülten, sadece Daire Başkanlığı'nın merkez etkinliklerini değil, aynı zamanda Meslek Fabrikası'nın mesleki eğitimlerini ve Çocuk, Gençlik ve Kadın Çalışmaları şubelerinin tüm sosyal ve kültürel faaliyetlerini de detaylı olarak içeriyor. Bültene, belirlenen dijital adresten kolayca ve tamamen ücretsiz bir şekilde erişim sağlanarak indirilebiliyor. Ayrıca, anlık duyurular ve en güncel etkinlik bilgileri, @hepbirlikteizmir adlı resmi Instagram hesabı üzerinden de yakından izlenebiliyor. Bu dijital köprü, belediyenin toplumsal hizmetlerinin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Kadınlar, gençler ve çocuklar için çeşitlilik sunan fırsatlar

Belediyenin hizmet portföyü, özellikle gençler ve çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitici alanlarda sunduğu geniş fırsatlarla dikkat çekiyor. Kadınlar için ise sağlık, işgücüne katılımı destekleyici istihdam olanakları ve kişisel gelişimlerini teşvik eden birçok özel etkinlik düzenleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü etkinliklerinden, kadın sağlığını merkeze alan bilgilendirme seminerlerine, gençlerin dijital yetkinliklerini artıran eğitim programlarından geleneksel halk oyunları kurslarına kadar uzanan bu çeşitlilik, İzmir'in toplumsal dayanışma yapısını güçlendiriyor. Aylık olarak hazırlanan bu bülten, hem hizmetlere dair farkındalığı artırarak hem de katılım oranlarını yükselterek toplumsal refahı maksimize etme gayesi taşıyor. Bu geniş hizmet ağı, İzmir’de yaşayan her bireye kendini geliştirme ve topluma entegre olma imkanı sunuyor.

Ekim ayı faaliyetlerine yoğun ilgi

Son yayımlanan bültende yer alan Ekim ayı etkinlikleri, İzmirliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yabancı dil eğitimlerinden dijital dünyadaki riskler ve fırsatlar üzerine odaklanan farkındalık seminerlerine, halk sağlığı konularındaki bilinç artırıcı programlardan gençlik festivallerine kadar sayısız etkinlik ve proje, binlerce İzmirli ile buluştu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu faaliyetlerle her yaştan ve her sosyal kesimden bireyin katılımını teşvik ederek, kentteki toplumsal bilinç düzeyini ve karşılıklı yardımlaşma ruhunu yükseltmeyi temel bir misyon olarak benimsemiş durumda.