Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yerel siyaset gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'in kendisine mermi gönderilerek ciddi şekilde tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine emniyet birimleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Başkanın güvenlik endişesini artıran bu olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, kısa süre içinde iki şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

Başkanın şikayeti üzerine emniyet harekete geçti

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, kendisine yönelik yapılan bu açık tehdit eylemi karşısında kayıtsız kalmadı ve durumu derhal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Başkan Martin, kendisine gönderilen mermi ile can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek şüphelilerin yakalanmasını talep etti. Siyasi bir figüre yönelik bu tür bir tehdidin ciddiyeti nedeniyle polis, titiz bir çalışma başlattı.

Yapılan detaylı istihbarat ve teknik takip çalışmaları sonucunda, tehdit eylemini gerçekleştirdiği belirlenen F.Ö. ve S.K. isimli iki şüpheli hızla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte hem tehdit olayının aydınlatılması hem de kamuoyunda oluşan tedirginliğin giderilmesi adına önemli bir adım atılmış oldu.

Yakalanan şüphelilere iki ayrı suçtan işlem

Gözaltına alınan F.Ö. ve S.K. hakkında emniyet birimleri tarafından sadece "Tehdit" suçundan değil, aynı zamanda "Uyuşturucu kullanma ve satma" suçlarından da işlem başlatıldı. Bu durum, şüphelilerin adli sicillerinin karmaşıklığını ve yasa dışı faaliyetlerinin çok yönlülüğünü ortaya koydu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu süreçleri tamamlanan iki şüpheli, haklarındaki suçlamaların ciddiyeti nedeniyle geniş güvenlik önlemleri altında Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek, şüphelilerin tehdit eylemini ne amaçla ve kimin adına gerçekleştirdiği, ayrıca uyuşturucu suçlamalarına ilişkin delillerin toplanması bekleniyor. Ticari ve siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu bir bölge olan Uzunköprü'de, bu tür bir tehdit olayının hem siyasi hem de hukuki sonuçları merakla takip ediliyor. Yasal süreç, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmeye devam ediyor.