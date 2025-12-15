Son Mühür - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Ardından Durbay ailesine başsağlığı dilemek üzere hastaneye giden Özel, burada duygusal anlar yaşayarak gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanedeki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu şehre inanılmaz sevgiyle bağlı bir insanı kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim" ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Ferdi Zeyrek'i andı

“Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. CHP ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla sınanıyor. Ben kardeşimin, şimdi de bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Nasıl dayanılır... Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah Durbay birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu, bu ilçeye belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi’nin bu ile Büyükşehir Belediye Başkanı olması gibi. Ferdi’nin hikayesi 2 yıl sürdü, Gülşah’ın hikayesi 2,5 yıl sürdü.

“Bu nasıl bir acı, nasıl bir sınav...''

“Bu nasıl bir acı, nasıl bir sınav... Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Bütün Manisa’nın, ailesinin, partimizin başı sağolsun. Bu kadar pırıl pırıl, gencecik... Bu şehre inanılmaz sevgiyle bağlı bir insanı kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim. Çok üzgünüm. Sonrası ne olacak bilmiyorum.''

''Benim başıma gelsin...''

Bundan sonra bu kadar büyük bir acıyı bir daha yaşayacaksam benim başıma bir şey gelsin. Daha bir evladımızı almasın Allahım. Dayanacak, sabredecek bir yanım kalmadı. Ne derdimiz, ne vebalimiz varmış, neyi çekiyoruz bilmiyorum. Bundan sonra böyle büyük bir acı yaşanacaksa benim üzerimden yaşansın. Daha olacaksa benim canımı alsın bir sevdiğimin canını almasın. Hepimizin başı sağ olsun.”

''Biz bu sonu kabullenemezdik…''

Hastane ziyaretinden önce sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav?? Nasıl dayanılır??? Ya sabır ya sabır ya sabır…" Özgür Özel, paylaşımında haziran ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Gülşah Durbay’ın seçim döneminde birlikte çektirdikleri bir fotoğrafa yer verdi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı da daha önce ziyaret etmişti.