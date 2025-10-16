Son Mühür- MSB kaynakları, 12 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen üçlü görüşmede Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik adımların ele alındığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

NATO ve uluslararası temaslar

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldığını ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in 10 Ekim’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) üst düzey temaslarda bulunduğunu hatırlatan Aktürk, Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevinin ise 18 Ekim’de İtalya’ya devredileceğini açıkladı.

“Gazze’de ateşkes kalıcı barışın anahtarı olabilir”

Gazze’deki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, “Bu gelişme, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Adil ve sürdürülebilir bir barış sürecine kapı aralamasını temenni ediyoruz” dedi.

“Bir PKK’lı teslim oldu”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirten Aktürk, son bir haftada bir PKK’lı teröristin teslim olduğunu, Suriye’deki operasyon bölgelerinde ise 672 kilometrelik tünelin imha edildiğini açıkladı.

Hudut güvenliğine ilişkin de bilgi veren Aktürk, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 272 kişinin yakalandığını, 1.020 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.

12 adet C-130J uçağı modernizasyon için teslim edildi

Hava Kuvvetleri envanterinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Aktürk, “Birleşik Krallık’tan tedarik edilen 12 adet C-130J uçağı modernizasyon çalışmaları için ilgili firmaya teslim edilmiştir” dedi.

Modernizasyon sonrası uçakların kademeli olarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edileceğini belirten Aktürk, bakım ve idame süreçlerinin yerli ve milli imkanlarla yürütüleceğini vurguladı.

Askeri hastaneler yeniden mi açılıyor?

Son dönemde gündeme gelen “askeri hastanelerin yeniden açılması” tartışmalarına da açıklık getirildi. MSB kaynakları, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için çalışmalar devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Gazze Görev Gücü: “TSK hazır”

Gazze’deki ateşkes sonrası gündeme gelen “Görev Gücü” planlamasına ilişkin de bilgi veren Bakanlık kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri, barışın tesisi ve korunmasında kendisine verilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Çalışmalar ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu operasyonları ve sınır güvenliği

Iğdır, Hakkari ve Van sınır hatlarında yürütülen operasyonlarda toplam 94 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlık, “Hudut güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek için denetimler aralıksız sürüyor” mesajını verdi.