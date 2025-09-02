Belçika, uluslararası arenada Filistin Devleti'nin tanınması yönünde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacaklarını duyurdu.

Belçika'dan uluslararası hukuka vurgu

Bakan Prevot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Belçika'nın İsrail'in eylemleri karşısında uluslararası sorumlulukları olduğunu ve soykırım riskini önleme yükümlülüğünün bu sorumlulukların başında geldiğini vurguladı. "Bu sorumlulukları göz önünde bulundurarak, hem İsrail hükümetine hem de Hamas'a baskıyı artıracak güçlü kararlar almalıydık" diyen Prevot, bu adımların İsrail halkını cezalandırma amacı taşımadığını, bilakis İsrail hükümetinin uluslararası ve insancıl hukuka uymasını sağlamayı ve sahadaki durumu değiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu bağlamda, İsrailli şirketlere yönelik ticaret kısıtlamaları, İsrailli yerleşimcilere ve aşırı sağcı bakanlara yönelik seyahat yasakları da dahil olmak üzere 12 maddeden oluşan yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Prevot ayrıca, Hamas destekçilerinin antisemitizmi yüceltmesini engellemek için de ek tedbirler alınacağını ifade etti.

"İki devletli çözüm için güçlü bir siyasi jest"

Belçika'nın "New York Bildirgesi"ni imzalayan ülkeler arasına katılarak Filistin'i tanıyacağını belirten Prevot, bu kararın İsrail'in genişlemeci politikalarını, yerleşim programlarını ve askeri işgallerini kınayan "güçlü bir siyasi ve diplomatik jest" olduğunu söyledi. Belçika'nın bu adımla Filistin'i uluslararası arenada tanınmış bir devlet olarak kabul edeceğinin altını çizdi. Ancak, Prevot, 7 Ekim 2023'ün İsrail halkında yarattığı travmanın farkında olduklarını da dile getirdi. Tanıma kararının resmi olarak ilan edilmesinin son İsrailli rehine serbest bırakıldığında ve Hamas'ın Filistin yönetiminde artık bir rolü kalmadığında gerçekleşeceğini ekledi. Prevot son olarak, Belçika'nın Filistin'in yeniden inşası sürecine destek olmaya hazır olduğunu da vurguladı.