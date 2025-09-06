Son Mühür - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1’e Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleri nedeniyle 5 gün yayın durdurma ve yüzde 5 oranında idari para cezası uygulamıştı. Ancak söz konusu yayın durdurma cezası için mahkeme tarafından önce yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Neler yaşandı?

RTÜK’ün TELE1’e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı, daha sonra mahkeme tarafından kaldırıldı. TELE1, bu karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu. Ancak üst mahkeme, yürütmeyi durdurmayı kaldıran alt mahkeme kararını bozmadı. Bu gelişmelerin ardından, TELE1’in yayını 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece yarısından itibaren 5 gün süreyle karartıldı.

Yeniden yayına başladı

RTÜK’ün verdiği 5 günlük ekran karartma cezasının bitmesiyle birlikte TELE1 tekrar yayın hayatına döndü.