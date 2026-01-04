Vedat Güldoğan'ın Radyo Televizyon Meslek Birliği (RATEM) seçimlerini büyük bir zaferle kazanması ardından RATEM'in kurucusu ve RATEM Bilişim Genel Müdürü Yusuf Gürsoy görevinden istifa etti. Tüm görevlerinden istifa eden Yusuf Gürsoy seçimi kaybetmelerine önceki dönem başkan Aydın Şerbetçioğlu'nun hatalarının sebep olduğunu belirterek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Kendini aklama çalışması...

Her ortamda Aydın Şerbetçioğlu'nun yanında yer alan ve önceki dönem koltuğu ona emanet eden ancak gölge başkan gibi davranan Yusuf Gürsoy, Şerbetçioğlu ve yönetim kurulunun hatalarını sayfalarca yazarak adeta günah çıkardı. Bu seçimde tarafsız olduğunu belirterek sanki kendisi yokmuş gibi RATEM yönetimini iletişimsizlikle suçladı.

Efsun Tekyeten'e yayılım ateşi...

Gürsoy, günah çıkarırken önceki dönem başkan yardımcısı Efsun Tekyeten'i de isim vermeden eleştirdi. Matematik hesabını da yanlış yapması gözden kaçmadı. İşte o ifade... "Bizim İllerimiz Masalı ve Sandıktaki Gerçek Karşı tarafın Başkan Adayı ilinde 26 üye oy kullanmış, 24 oy almıştır. Biz ise aynı ilden; uzun yıllardır Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan üyemize rağmen yalnızca 3 oy alabilmişiz."

RATEM itibarsızlaştırılmış!

RTÜK, Kültür Bakanlığı ve telif hakları konusunda meslek birlikleri ile ilişkilerin kopma noktasına geldiğini RATEM'in itibarsızlaştırıldığını vurguladı.

Brütüs değilmiş!

Kendi kurduğu RATEM İletişim, Radyosfer de yaptığı hataları görmeyecek tüm hataları önceki dönem başkan Aydın Şerbetçioğlu ve yönetim kurulu üyelerine yükleyen Yusuf Gürsoy kimseyi arkadan hançerlemediğini söylemeyi de ihmal etmedi...

Seçim bitti ama iç hesaplaşmalar bitmedi...

Seçimi büyük bir zaferle kazanan Vedat Güldoğan ise bu istifanın bir kayıp olmadığını geçmiş hesaplaşmaların içine girmek istemediklerini ve temiz bir sayfa açarak güçlü bir meslek birliği olacaklarını belirtti.

"Düne dair hiçbir şeyin hesaplaşması içinde değiliz. Biz sorunların karşısına çıktık ve kimseyi rakip görmedik. Geçmiş hesaplaşmalar bizi ilgilendirmiyor. 25 yıldır yayıncıya yeterince hizmet gelmedi. Bizim yapacak çok işimiz var. Kendi aralarındaki tartışma bitmedi. Biz yeni bir sayfa açtık yayıncılık adına... Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Geçmiş bizi ilgilendirmiyor. RATEM güçlü bir kurum yayıncılara sahip çıkacağı bir döneme girdik."