Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Metro hattında yaşanan beklemeler, yolcuları isyan ettirdi. Metronun öğle saatlerinde her durakta dakikalarca beklemesi tepki topladı.

İzmir’deki toplu ulaşımın ana unsurlarından biri olan İzmir Metrosunda yaşanan teknik problemler, yolcuları isyan ettiriyor. Metro seferlerinde bugün öğle saatlerinde Hilal, Basmane ve Çankaya istasyonlarında aksama yaşandı. İstasyonlarda tren beklerken yapılan anonslarda, “Teknik bir arıza nedeniyle bekleme yaşanmaktadır” ifadelerine yer verildi. Hemen hemen her istasyonda 10 dakikaya varan bekleme yapılması yolcuları da isyan ettirdi.

Metro’da neler oluyor?

Son Mühür’e konuşan yolcular, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Metro’da bu tür beklemeler çok sık olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde de sabah saatlerinde metro istasyonlarda uzun süre bekledi. İnsanlar işine, gideceği yere geç kalıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Metro firması yönetimi bu konuya acil bir çözüm bulmalı. Neticede ulaşımın en pahalı olduğu bir ilde yaşıyoruz. Bu pahalılığa rağmen seferlerin aksaması olacak iş değli” diye tepkilerini dile getirdi.