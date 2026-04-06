Son Mühür- İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Arzu Şencan, ev kazaları ve yanık riskine karşı ebeveynleri hayati uyarılarda bulundu. Çocukların merak duygusunun ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Şencan, alınacak basit önlemlerin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Küçük adımlar büyük riskler: 0-6 yaş grubuna dikkat

Çocukluk döneminde çevreyi keşfetme arzusunun en doruk noktada olduğu 0-6 yaş aralığı, kaza risklerinin de en yoğun yaşandığı evre olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Arzu Şencan, bu yaş grubundaki çocukların motor becerilerinin hızla gelişmesine rağmen tehlikeyi ayırt etme yetilerinin henüz tam oluşmadığına dikkat çekiyor. Merak duygusunun tetiklediği bu süreçte; yüksekten düşmeler, zehirlenme vakaları ve özellikle kalıcı hasar bırakan yanık olayları listenin ilk sıralarında yer alıyor. Emekleme ve ilk yürüme evrelerinde ev içi objelerin tamamı birer risk faktörüne dönüşürken, balkonlar ve merdivenler de ilerleyen yaşlarda ciddi tehdit unsuru haline geliyor.

Sosyal medyanın görünmez tehlikesi ve merakın bedeli

Özellikle hareketli yapıları nedeniyle erkek çocukların kazalara daha yatkın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şencan, risk altındaki grupları geniş bir perspektifle değerlendiriyor. Günümüzde sadece ev içi fiziksel şartlar değil, dijital dünyanın getirdiği yeni tehlikeler de çocukları tehdit ediyor. Sosyal mecralarda yayılan ve popülerlik uğruna denenen tehlikeli akımlar, çocukların kolonya gibi yanıcı maddelerle ateş oyunlarına girişmesine neden oluyor. Bu tür "taklit" davranışların geri dönüşü olmayan ağır yanık vakalarına davetiye çıkardığını belirten Şencan, ailelerin hem fiziksel ortamı hem de dijital içerik tüketimini denetlemesi gerektiğini savunuyor.

İnce cilt yapısı yanığın şiddetini artırıyor

Çocukların yetişkinlerden ayrılan en temel farkı, cilt yapılarının son derece hassas ve ince olmasıdır. Prof. Dr. Şencan, yetişkin bir birey için sadece geçici bir kızarıklık yaratabilecek sıcaklık derecelerinin, bir çocukta saniyeler içinde doku derinliklerine kadar inebileceğini vurguluyor. Özellikle sıcak bir fincan çayın veya dökülen bir tas yemeğin, altı yaş altındaki bir çocukta oluşturacağı tahribat sadece deri yüzeyinde kalmıyor; hem fiziksel fonksiyon kayıplarına hem de hayat boyu sürecek psikolojik travmalara kapı aralıyor. Bu noktada "bir saniye" gibi kısa bir sürenin tüm bir yaşamı değiştirebileceği gerçeğiyle yüzleşmek gerekiyor.

Mutfaktaki görünmez düşman: Haşlanma vakaları

İstatistiksel verilere göre çocukluk çağı yanıklarının %80’inden fazlası, mutfakta gerçekleşen sıcak sıvı haşlanmaları sonucunda meydana geliyor. Kaynar sular, çay demlikleri ve tencere yemeklerinin yanı sıra; sıcak ütü teması ve açıkta bırakılan elektrik kabloları da ciddi yaralanmalara sebebiyet veriyor. Bunlara ek olarak, ev temizliğinde kullanılan korozif kimyasal maddelerin ciltle teması veya içilmesi, iç organlara kadar uzanan ağır yanık tabloları oluşturabiliyor. Uzmanlar, yanığın derecesi arttıkça cerrahi müdahale ve deri grefti (yama) gibi zorlu tedavi süreçlerinin kaçınılmaz hale geldiğinin altını çiziyor.

Geleneksel yanlışlar: Yoğurt ve diş macunu felaketi artırıyor

Toplumda doğru bilinen yanlışların başında yanık bölgesine yoğurt, diş macunu, salça veya buz uygulamak geliyor. Prof. Dr. Arzu Şencan, bu tür kulaktan dolma yöntemlerin doku hasarını derinleştirdiğini ve enfeksiyon riskini maksimuma çıkardığını ifade ediyor. Doğru ilk müdahalenin basit ama kritik olduğunu belirten Şencan, yanık bölgesinin yaklaşık 15-20 dakika boyunca oda sıcaklığındaki musluk suyu altında tutulması gerektiğini söylüyor. Bu işlemin ardından bölgenin temiz bir bezle örtülerek vakit kaybetmeden profesyonel bir tıbbi yardım alınması, iyileşme sürecinin en önemli basamağını oluşturuyor.

Korumacı bir ev ortamı için alınması gereken önlemler

Yanığı tedavi etmenin zor, ancak önlemenin oldukça basit olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şencan, ailelerin yaşam alanlarında gerçekleştireceği küçük değişikliklerin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Ocak üzerindeki tencere saplarının içe dönük tutulması, elektrik prizlerinin emniyet kilitleriyle kapatılması ve sıcak içeceklerin asla çocukların erişebileceği sehpa gibi alanlara bırakılmaması gerekiyor. Ayrıca banyo öncesi su sıcaklığının mutlaka ebeveyn tarafından kontrol edilmesi ve evde steril gazlı bez, yanık kremi gibi temel malzemeleri içeren bir ilk yardım kitinin bulundurulması, olası bir kaza anında hasarın minimize edilmesini sağlıyor.

Yara izlerinin ötesinde: Psikolojik rehabilitasyonun önemi

Yanık vakaları sadece fiziksel bir tedavi süreciyle sınırlı kalmıyor. Vücutta oluşan kalıcı izler, çocukların ilerleyen yaşlarda özgüven kaybı yaşamasına, sosyal izolasyona girmesine ve derin kaygı bozukluklarına neden olabiliyor. Prof. Dr. Şencan, bu nedenle tedavi protokollerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ve çocukların bu zorlu süreçte mutlaka profesyonel psikolojik destek alması gerektiğini savunuyor. Unutulmamalıdır ki, bir anlık dikkatsizlik sonucu oluşan izler, çocuğun ruh dünyasında da derin yaralar açabilmektedir.

