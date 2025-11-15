Ankara’da üç farklı büfeden para ve sigara çalındığı iddiasıyla aranan dört kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Olay anları, iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

Kamera kayıtlarından tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde kepenkleri kırılarak girilen üç büfeyle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle T.K., H.E., U.G. ve A.Ş.’nin kimlikleri belirlendi. Yaşları 15 olan dört şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemece tutuklanan dört kişi cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları görüntülere yansıdı

İş yerlerinin kepenklerinin kırıldığı, raflardan sigara alındığı ve kasadaki paraların toplandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin hızlı şekilde hareket ederek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.