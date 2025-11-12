Olay, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’ndeki TV8-Beinsport binasında yaşanmıştı.

Edinilen bilgilere göre hurdacılık yapan Kemal S., binaya girerek belindeki silahı göstermişti. Eşi Emine S.’nin aynı binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilmişti.

İddiaya göre, Kemal S., kanalda çalışan bir spor yorumcusunun eşi Emine S.’ye hakaret ettiğini ve bağırdığını öne sürerek, “O kişi buraya gelecek ve eşimden özür dileyecek” demişti.

Olay yerine gelen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüpheliyle yaklaşık yarım saat süren müzakerenin ardından onu ikna ederek binadan çıkarmıştı.

“Silahım plastikti, kimseyi korkutmak istemedim”

Emniyette ifadesi alınan Kemal S., silahın oyuncak olduğunu ve amacının kimseye zarar vermek olmadığını söylemişti.

Şüpheli, “Elimdeki tabanca plastik boncuk tabancasıydı. Bunu hurdaların arasında bulmuştum. Amacım sadece eşimden özür diletmekti” ifadelerini kullanmıştı.

Kemal S., eylemini planlı yapmadığını belirterek, “Eşim bana yaşadığı olayı anlatmıştı, çok sinirlenmiştim. Gece boyunca uyuyamamıştım. Eşimin üzülmesine dayanamadım” demişti.

“Eşimin telefonuna uygulama kurmuştum”

Şüphelinin ifadesinde dikkat çeken bir detay da yer almıştı. Kemal S., eşinin konuşmalarını gizlice dinlediğini itiraf ederek, “Eşimin telefonuna bir uygulama kurmuştum. 9 Kasım günü konuşmalarını dinlediğimde canının sıkıldığını fark etmiştim.

Ne olduğunu sorunca bana bir yorumcunun hakaret ettiğini anlatmıştı. O gece sabaha kadar uyuyamamıştım” diye konuşmuştu.

“Eşim beni içeri almamıştı, zorla girmiştim”

Olay günü yaşananları da anlatan Kemal S., “Sabah eşim işe gittiğinde ona ‘Gün içinde geleceğim, kimse sana bağramaz’ demiştim. Saat 11.00 sıralarında kanala gitmiştim. Güvenlikte eşim vardı, beni içeri almamıştı. Ben de zorla girmiştim.

Güvenlik amirine ‘Belimde silah var, önümden çekil’ dedim. Sadece o yorumcunun eşimden özür dilemesini istemiştim” demişti.

“Pişman değilim, yerimde kim olsa aynısını yapardı”

Kemal S., ifadesinin devamında, “Eşim ağlamış, yıpranmıştı. Onu korumak istemiştim. Bu olaydan dolayı pişman değilim. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı” şeklinde konuşmuştu.

Şüpheli, “Olay anında kimseye silah doğrultmamıştım. Masaya vurup sadece özür dilemesini istemiştim. Amacım korkutmak değil, eşimi savunmaktı” ifadelerini kullanmıştı.

Müzakere anları kameraya yansımıştı

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin şüpheliyle yaptığı müzakere anları da kameralara yansımıştı. Görüntülerde, polislerin sakin bir şekilde Kemal S.’yi ikna etmeye çalıştığı, şüphelinin ise elindeki oyuncak silahı bırakmakta direndiği görülmüştü.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece “silahlı tehdit” ve “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.