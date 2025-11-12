Son Mühür - Geçici CEO Ken Cook, Wendy’s’in ABD’deki 6 bin 11 restoranının önümüzdeki yıl yüzde 4 ila 6’sının kapanacağını açıkladı. Bu oran, en az 241 şubenin kapatılacağı anlamına geliyor. Geçmişte Türkiye’den çekilen marka, son iki yılda dünya genelinde 500 yeni şube açarak büyümeye devam ediyor. Şirketin son çeyrek verilerine göre, küresel satışlar yüzde 2,6, ABD satışları ise yüzde 4,7 düşüş gösterdi. Cook, müşteri trafiğindeki azalışın satışları olumsuz etkilediğini, ancak sipariş başına harcama artışının bu kaybı kısmen dengelediğini belirtti.

Karlılığı artırmayı amaçlıyor

Wendy’s, yeni şubeler açmak yerine mevcut restoranlarının performansını artırmaya odaklanıyor. Bu amaçla başlatılan “Project Fresh” programı, müşteri deneyimini geliştirmeyi, operasyonları sadeleştirmeyi ve kârlılığı yükseltmeyi hedefliyor. Şirket, ABD’deki restoranlarında “önemli ilerleme” sağlandığını, ancak genel durumu iyileştirmek için daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Fast food sektörü zor durumda Uzmanlar, Wendy’s’in yaşadığı krizinin sadece şirkete özgü olmadığını vurguluyor. Artan yaşam maliyetleri, Amerikalıların restoran harcamalarını kısmalarına yol açtı ve bu durum yalnızca Wendy’s’i değil, tüm fast food sektörünü etkiliyor. Wendy’s’in restoran kapatma kararı, tüm zincirlerin değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak zorunda olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, sektörün geleceğinde daha verimli, dijital odaklı ve maliyet kontrollü bir iş modelinin öne çıkacağını öngörüyor.