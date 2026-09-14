Kamuoyunda son dönemde en çok biyografisi araştırılan isimlerin başında yer alan Behçet Yalın Özkara'nın kişisel bilgileri ve akademik kariyeri internet üzerinden sıkça sorgulanıyor. Özellikle görev yaptığı eğitim kurumu ve uzmanlık alanları okuyucuların bir numaralı arama niyetini oluşturuyor.

BEHÇET YALIN ÖZKARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Biyografik verilere göre günümüz itibarıyla 42 yaşında olan deneyimli akademisyenin doğum yeri çeşitli kaynaklarda Adana olarak geçmektedir. Uzmanlık alanı ağırlıklı olarak işletme üzerine şekillenen Özkara, kariyerini üniversite sıralarında araştırmacı ve eğitmen sıfatıyla sürdürmektedir. Özel hayatına dair resmi bir detay veya açıklama bulunmayan akademisyen, tamamen bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır.

GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMDE ÇALIŞIYOR?

Güncel akademik kadro kayıtlarına bakıldığında, deneyimli ismin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde çalıştığı görülmektedir. Kurumun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altındaki İşletme Bölümü'nde mesaisine devam eden akademisyen; spesifik olarak Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı'nda Profesör Doktor unvanıyla bilimsel projeler yürütmektedir. Aynı zamanda AVESIS sisteminde "İşletme", WoS veri tabanında ise "Sosyal Bilimler" (Soc) disiplinlerinde araştırmalar yaptığı tescillenmiştir.

FARKLI DİSİPLİNLERİ BARINDIRAN ZENGİN EĞİTİM GEÇMİŞİ

Farklı üniversitelerde ve bölümlerde eşzamanlı sayılabilecek yoğun bir öğrenim süreci geçiren akademisyenin lisans ile lisansüstü yolculuğu oldukça hareketlidir. 2002 ile 2008 yılları arasında ESOGÜ İşletme Bölümü'nde tamamladığı ilk lisans eğitiminin ardından; 2009-2011 periyodunda hem Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden ikincil lisans diplomasını almış hem de Hacettepe Üniversitesi'nde Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanında yüksek lisansını bitirmiştir. Geçmiş yıllarda ayrıca Anadolu Üniversitesi AÖF üzerinden Dış Ticaret (2003-2006) ile Pazarlama ve Reklamcılık (2007-2009) branşlarında iki ayrı ön lisans programını da tamamlamıştır.

Akademisyenin 2011 yılında başlayıp 2015'te noktaladığı ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme doktora programı ise akademik kimliğinin temelini oluşturmuştur. Hazırladığı ve başarıyla sunduğu tez çalışmasının başlığı, "Tüketicilerin çevrimiçi bilgi aramaları bağlamında akış deneyiminin bilgiden tatmin üzerindeki etkisinin araştırılması" şeklindedir.

AKADEMİK KARİYER BASAMAKLARI VE GÖREV ALDIĞI KURUMLAR

Profesyonel akademik kariyerinin ilk adımını 2009-2010 döneminde Atılım Üniversitesi'nde atanarak atmıştır. Burada İşletme Fakültesi'ne bağlı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nde araştırma görevlisi sıfatıyla çalışmıştır. Sonrasında öğrenim gördüğü ESOGÜ'ye dönen bilim insanı, 2011'den 2015 yılına kadar İşletme Bölümü'nde araştırma görevliliğini sürdürmüştür. 2018 senesinden bu yana ise aynı fakültede Profesör Doktor unvanıyla eğitim dünyasına katkı sunmaya devam etmektedir.