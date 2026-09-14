Son Mühür- CHP'den kopuşun ardından anket şirketlerinin ezici bir çoğunluğunda listelerin en üst sırasında yer alan Yeni Parti'nin canını sıkacak haber Gündemar Araştırma'dan geldi.

Temmuz ayında en yakın rakibi AK Parti'nin yüzde 12 önünde olan Özgür Özel ve arkadaşlarının Ağustos ayı geldiğinde bu başarısını sürdüremediği gözlendi.

Ağustos ayında zirve AK Parti'nin...

Gündemar'ın Ağustos ayı içinde 60 ilde iki bin 375 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre ortaya çıkan tablo şöyle...

AK Parti yüzde 28.38

Yeni Parti yüzde 26.95

İYİ Parti yüzde 8.21

DEM Parti yüzde 8.09

MHP yüzde 5.74

CHP yüzde 4.99

zafer Partisi yüzde 4.69

Yeniden Refah Partisi yüzde 3.81

Anahtar Parti yüzde 3.61

TİP yüzde 2.05

Diğer yüzde 3.48

Temmuz ayında bambaşka bir tablo vardı...



Gündemar'ın Temmuz ayı içinde 60 ilde iki bin 300 kişiyle gerçekleştirdiği anketin özellikle i, Yeni Parti ve CHP oylarında Ağustos ayına göre çok farklı bir tabloda olması dikkat çekti.

Temmuz ayında yüzde 38.58 oranıyla listenin zirvesinde yer aln Yeni Parti'nin Ağustos ayındaki oylarında yüzde 12'ye varan erime olduğu görülüyor.

Yeni Parti'nin aksine Temmuz ve Ağustos ayları karşılaştırmasında Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oylarını ikiye katlaması dikkat çekiyor. Ancak CHP'nin oylarını artırmasına rağmen yüzde 7'lik ülke barajını geçemediği görülüyor.



Ali Cufadar'dan sonuçlara destek...



Gündemar'ın Ağustos ayı anket sonuçlarına göndermede bulunan Merkez Bankası eski Genel Müdürü ekonomist Ali Cufadar, 'Bu anket sahayı yansıtıyor mu?'' sorusuna, ''Önemli ölçüde evet'' sözleriyle yanıtladı.

Cufadar, İYİ Parti ve Zafer'in toplamının yüzde 14-15'lere kadar ulaşacağına inandığını belirtirken, CHP'nin söylenenden daha az, AK Part ive Yeni Parti'nin ise biraz daha fazla olduğuna inandığını vurguladı.