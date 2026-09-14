Edinilen bilgilere göre olay, saat 15.00 sularında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında yaşandı.

Büyükesence istikametine seyir halinde olan 54 A 7282 plakalı polis devriye aracı ile 54 AAE 174 plakalı binek otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kavşak içinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kontrolden çıkarak sürüklenerek durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kazada yaralanan 2 polis memuru, hemen yanı başlarında bulunan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Otomobilde bulunan diğer 3 yaralı ise ambulanslarla Serdivan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hastanelerden alınan ilk bilgilerde, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Kaza sebebiyle Orhan Gazi Caddesi’nde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve bölgedeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı tekrar eski haline döndü.

Polis ekipleri, kazanın oluş sebebini ve ışık ihlali olup olmadığını netleştirmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili inceleme başlattı.