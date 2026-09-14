Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına karşı daha önce yaptığı temyiz başvurusundan vazgeçtiğini açıkladı.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, hukuki sürecin uzamasının önünü kesmek ve kurultay takvimini aksatmamak için başvurudan feragat edildiğini paylaştı.

Yeni parti ve kurultay takvimi süreci değiştirdi

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın gerekçelerinden bahsetti. Temyiz sürecinde taraf olan Özgür Özel ve beraberindeki kişilerin istifa ederek yeni bir parti kurmasının davanın seyrini etkilediğini belirten Sarı, 10 Eylül 2026'da kesinleşen kongre takvimiyle birlikte mahkemenin bir an önce sonuçlanması gerektiğine dikkat çekti.

"CHP’nin sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmekte"

Kararın hukuki boyutundan bahseden Müslim Sarı, "Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

"Davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır"

Davanın gidişatını değiştiren gelişmeleri aktaran Sarı, istifaların hukuki durumu etkilediğinden söz ederek; "Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır.

Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır." dedi.

"CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir"

İnceleme süresinin uzama riskinin altını çizen Sarı, "Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir." diye konuştu.