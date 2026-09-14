Son Mühür- İktidara yakın kalemlerin son günlerde sık sık gündeme getirdiği ''Yeni Parti'' ismi değişmek zorunda iddiasının perde arkasındaki süreç aydınlanıyor.

CHP'de parti içi iktidar kavgasında yola yeni bir parti çatısı altında devam etme kararı veren Özgür Özel ve arkadaşları, sosyal medyada partilerine yönelik 'yeni' tanımlamasına uygun olarak ''Yeni Parti'' ismini tercih etmişti.

İlk anda akılda kolay tutulması ve zaten yeni parti tartışmaları devam ederken ''Yeni'' isminin seçilmesine yönelik olumlu eleştiriler gelirken kısa bir süre sonra, Yenilik Partisi'nin ismiyle karışabilir şüphesi dillendirilmeye başlandı.

O itiraz Yargıtay'da...



Yeni Parti ismine Yenilik Partisi kanadından gelen itirazların sadece lafta kalmadığı ortaya çıktı.

CHP'deki parti içi iktidar yarışında Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle gündeme gelen Barış Yarkadaş, Yenilik Partisi'nin Temmuz ayı içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na başvurarak Yeni Parti^nin isminin değişimi talebini içeren başvurusunu paylaştı.

Biz olmadan çözülmez...

Bir dönem CHP'de Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz:

‘Yeni Parti ismini kullanmayın, bu ismi tescil ettiremezsiniz’ dedik. Bizi dinlemediler.

Yeni Parti, isim sorununu biz olmadan çözemez.

Seçime bile giremezler. Özgür Özel’le görüştük. Sorunun çözümü için müzakere ediyoruz.'' açıklamasıyla, Yeni Parti kurmaylarına masaya oturma mesajı göndermişti.



Yeni Parti'den Değişim Partisi'ne mi?



Kulislerde Yargıtay'dan Yeni Parti'nin isminin değişmesi yönünde bir karar çıkması halinde Yeni Parti'nin yola ''Değişim Partisi'' adı altında devam edeceği konuşuluyor.

Yeni Parti ve Yenilik Partisi'nin birleşmesi ya da Öztürk Yılmaz ve arkadaşlarına itirazlarını geri çekmesi halinde Yeni Parti çatısı altında görev verilme ihtimalinin de masada olduğu belirtiliyor.