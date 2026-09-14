Son Mühür- CHP'deki Yeni Parti kopuşunda CHP'de kalmayı tercih eden ancak Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine de mesafeli durduğunu gözler önüne seren Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kongre takvimiyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Kılıçdaroğlu sonrası genel başkan adaylığı için hazırlık yaptığı konuşulan Erol, CHP'nin mutlak butlan kararına temyizini geri çekmesinin ardından 10 Eylül tarihinden itibaren kongre sürecinin başladığına dair açıklamasına itiraz etti.

38.Olağan Kurultay süreci tamamlanmadı...



''Genel Merkezimizin 10 Eylül 2026 tarihi itibarıyla olağan kongre sürecini başlatması hukuken mümkün değildir'' vurgusunda bulunan Gürsel Erol,

''Ankara Bölge İdare Mahkemesince iptal edilen, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin kongre takvimi değil, doğrudan 38. Olağan Kurultay’ın kendisidir.

Dolayısıyla, 38. Olağan Kurultay gerçekleştirilip sonuçlandırılmadan 38. Olağan Kongre takviminin hukuken tamamlandığından söz edilemez.

Bir kongre takviminin tamamlanabilmesi, il ve ilçe kongrelerinin ardından bu takvimin nihai aşaması olan olağan kurultayın gerçekleştirilmesiyle mümkündür.

Bu nedenle, yargı sürecinin kesinleşmesinin ardından, 38. Olağan Kongre takvimi kapsamında seçilmiş mevcut kurultay delegeleriyle 38. Olağan Kurultay’ın toplanarak sonuçlandırılması gerekmektedir'' hatırlatmasında bulundu.

Parti Sözcüsü Sarı ne demişti?



Temyiz başvurusunu geri çektiklerini duyuran CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı,

''Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir'' mesajı vermişti.

''Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır'' hatırlatmasında bulunan Müslim Sarı, CHP'nin olağan kongre takviminin işlemeye devam ettiğini vurgulamıştı.

