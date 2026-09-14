Son Mühür - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dizide Kozinoğlu’ndan esinlenilerek oluşturulduğu öne sürülen "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ve senaryodaki ölüm sahnesi inceleme altına alındı. Dizide karakterin cezaevinde iğneyle öldürülme sahnesinin yayımlanmasından kısa süre sonra Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesi, senaryo ile gerçek olaylar arasındaki bağın yeniden araştırılmasına neden oldu.

Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının incelemeleri sonucunda 2012 yılındaki takipsizlik kararının kaldırıldığını ve soruşturmanın yeniden açıldığını duyurmuştu. Gizlilik kararı altında yürütülen süreçte Kozinoğlu'nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirilirken, aralarında cezaevi görevlileri, sağlık çalışanları ve basın mensuplarının da bulunduğu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 13 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Senaristler iddialara ne yanıt vermişti?

Daha önce konuk oldukları televizyon programlarında iddialara yanıt veren senarist ekibi, dizinin devlet kurumlarının yönlendirmesiyle yazıldığı yönündeki suçlamaları reddetmişti. Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, dizideki olayların istihbarat birimlerinin kendi iç iletişimidir veya medyadaki haberlerden esinlenme olduğunu belirterek, 150 bölümlük bir projenin dışarıdan müdahaleyle yürütülemeyeceğini savunmuştu. Adliyeye çağrılan senaristlerin ifadesiyle soruşturmanın boyutu derinleşiyor.