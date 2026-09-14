Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever ile Türkiye’deki eğitimin mevcut durumunu, ailelerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve okullardaki fiziki yetersizlikleri konuştu.

"25 yıldır verilen ücretsiz yemek vaadi tutulmadı"

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Eylül ayında gerçekleştirdikleri basın toplantısına dikkat çeken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi. AK Parti iktidarının 25 yıldır okullarda ücretsiz bir öğün yemek vaadinde bulunduğunu hatırlatan Gülsever, bu sözün ilk günden bu yana asla yerine getirilmediğini vurguladı.

"Kırtasiye masrafı asgari ücretin iki katına ulaştı"

Eğitimdeki fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarının giderek yok olduğunu belirten Gülsever, artan kırtasiye ve okul masraflarının ailelerin belini büktüğünü söyledi. Temel kırtasiye malzemelerinin 52 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Gülsever, bu tutarın 30 bin lira olan asgari ücretin yaklaşık iki katı olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bir baba bu masrafları nasıl karşılayacak? Hele ki aynı anda eğitime başlayan 2-3 çocuğu varsa... 7 Eylül’de de dikkat çekmiştim; Adana’da 3 çocuğuna bakamadığı için ötenazi isteyen babamızı, ütü kablosuyla kendisini asan annemizi unutmadık. 'Üç çocuk yapın' deniyor ama bu çocukların nasıl bakılacağı ve okutulacağı konusunda devletin hiçbir desteği yok. Devletin öncelikli görevi vatandaşını korumak ve insanca yaşatmaktır."

Taşımalı eğitim ve servis çilesi kriz yaratıyor

Eğitimin anayasal bir hak olduğunu hatırlatan Gülsever, köy okullarının kapatılmasıyla başlayan sürecin büyük bir ulaşım krizine dönüştüğünü belirtti. Köy okullarının boşaltılarak öğrencilerin merkeze taşındığını, açık kalan okullarda ise servis ve ulaşım imkanlarının yetersiz olduğunu ifade eden Gülsever; bu durum nedeniyle birçok çocuğun okulu bırakmak zorunda kaldığını aktardı.

Sorunun sadece köylerle sınırlı kalmadığını, büyükşehirlerde de ciddi bir servis krizi yaşandığını vurgulayan Gülsever, adrese dayalı kayıt sisteminde puanı yettiği halde evinin yakınındaki okula alınmayan öğrencilerin bilinçli olarak belli okullara yönlendirildiğini ve organize sanayi bölgelerinde açılmayan meslek okulları nedeniyle gençlerin avantajlı eğitim imkânlarından mahrum bırakıldığını söyledi.

"Okullara güvenlik ve temizlik personeli verilmiyor, yük ailelere yıkılıyor"

Eğitimin ilkokuldan üniversiteye kadar bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Gülsever, son dönemde artan çocuk işçi ölümlerine de dikkat çekti. Okulların fiziki ve altyapı yetersizliklerine değinen CHP Kadın Kolları Başkanı; Maraş depremi sonrası okulların ancak üçte birinde güvenlik önlemi alınabildiğini, çoğu okulda güvenlik personeli ve temizlik görevlisi bulunmadığını belirtti.

Okulların temizlik malzemesi ve personel giderlerini karşılayabilmek için velilerden "bağış" adı altında para topladığını vurgulayan Gülsever, "Eğitim ücretsiz diyoruz ama aslında ücretsiz falan değil, aileler için ciddi bir külfete dönüşmüş durumda" dedi. Öğretmen kadrolarındaki sık sık uygulanan rotasyon politikasını da eleştiren Gülsever, bu durumun nitelikli öğretmenleri emekliliğe sevk ettiğini ve her 3 yılda bir yaşanan öğretmen değişikliklerinin öğrencilerin uyum sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Güvenlik sorununa askeri kadro önerisi

Röportaj sırasında Dilek Ataseven Yüzer’in "Belediyelerde olduğu gibi Milli Eğitim bünyesinde de güvenlik amacıyla askeri kadrolardan gelen kişilerin istihdam edilmesi sağlanamaz mı?" sorusunu yanıtlayan Gülsever, bu uygulamanın kesinlikle yapılabileceğini ve daha önce de bu tür çözüm önerilerini dile getirdiklerini ifade etti.

Gülsever, "Ülkenin geleceği çocuklarıdır. Çocuklarımızı ve üniversiteye geçen gençlerimizi koruyamazsak geleceğimiz tehlikeye girer. Anne babaların yükü hiç bitmiyor; tek istekleri çocuklarının sağlıklı, güvenceli bir eğitim alarak kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Burada devletin aktif katkısı şarttır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yerel yönetimler taşın altına elini koyuyor"

Ataseven Yüzer’in CHP’li belediyelerin eğitime sunduğu destekleri hatırlatması üzerine Gülsever, yerel yönetimlerin yıllardır üzerlerine düşeni yaptığını belirtti. İzmir Tire örneğini vererek kendisinin de bireysel olarak birçok okula katkı sağladığını belirten Gülsever, "CHP’li belediyeler 10 yıldan fazladır gerekli desteği veriyor. Ancak asıl görev devletindir. Devlet, sosyal adaleti sağlayarak tüm çocukların eşit ve sağlıklı şartlarda eğitim görmesini sağlamakla yükümlüdür" dedi.

"Yalnız değilsiniz"

Röportajın sonunda velilere ve öğrencilere seslenen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, yeni eğitim-öğretim yılının tüm ailelere hayırlı olmasını dileyerek şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Öncelikle sağlıkla, hepimizin çok mutlu olacağı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Anne babalar müsterih olsunlar; ne sıkıntı yaşarlarsa yaşasınlar Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı olarak ben ve örgütüm buradayız. Bize ulaşmaları yeterlidir."