Son Mühür - 2026 yılı başında memurlara yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıca, 2025’in ikinci yarısında oluşacak yaklaşık yüzde 8’lik enflasyon farkının da maaşlara yansıtılması planlanıyor. Böylece toplam artışın yaklaşık yüzde 20 civarında olması öngörülüyor ve bu durum bedelli askerlik ücretinin de aynı oranda yükselmesine yol açacak.

2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti katsayısı 1,4042 olarak belirlenmişti. Bu katsayıya göre ücret şu anda 280 bin 850 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni katsayılarla birlikte bu tutarın da artması bekleniyor.

Bedelli askerlik zammı 2026

Memur maaşlarına yapılması öngörülen yaklaşık yüzde 20’lik artışla birlikte katsayının 1,170211 seviyesine çıkması bekleniyor. Bu durumda bedelli askerlik ücreti yaklaşık 337 bin TL’ye ulaşacak ve yeni yılda 330 bin TL sınırını aşmış olacak.