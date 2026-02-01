Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ocak tarihinde kamuoyuna açıkladığı makro ihtiyati tedbirlerin kapsamı ve gerekçelerine ilişkin ayrıntılı bir bilgilendirme yayımladı. Yapılan açıklamada, kredi kartı limitleri, borç yapılandırmaları ve konut kredilerine yönelik düzenlemelerin temel amacının tüketiciyi korumak, düşük gelir gruplarını desteklemek ve finansal sistemi daha sağlam hale getirmek olduğu ifade edildi.

BDDK tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu kararların arka planında hem yasal yükümlülüklerin hem de kurumlar arası istişarelerin bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, 31 Ekim 2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında kuruma verilen görevlerin yanı sıra, 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmelerin de belirleyici olduğu kaydedildi.

Uyum hedefleriyle şekillendirildi

BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile eşgüdüm içerisinde hazırlanan tedbir paketinin; tüketicinin korunması, alt gelir gruplarına destek sağlanması, yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve uluslararası düzenlemelere uyum hedefleri doğrultusunda şekillendirildiğini bildirdi.

‘Sağlıklı ödeme alışkanlığını güçlendirme’

Kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemelerin, bireysel kullanıcıların gelirleriyle uyumlu harcama yapmalarını teşvik etmeyi ve sağlıklı ödeme alışkanlıklarını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Bu çerçevede sektöre ilişkin paylaşılan verilerde şu ifadelere yer verildi:

"Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece yüzde 21’i kullanılmakla beraber, yüzde 79’u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin lira altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin lira üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir."

Müşteri mağduriyetine karşı özel hassasiyet

BDDK, düzenlemelerin hazırlanmasında müşteri mağduriyetlerinin önlenmesine özel hassasiyet gösterildiğini de vurguladı. Bu kapsamda, kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde son bir yıl içerisindeki harcamaların esas alındığı, en yüksek harcamanın yapıldığı ay dikkate alınarak limitlerde belirli oranlarda azaltıma gidilmesini öngören bir uygulamanın benimsendiği aktarıldı.

400 bin liraya kadar limitlerde kesinti yok

Açıklamada, kredi kartı limiti 400 bin lira seviyesinde olan kullanıcıların limitlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacağı özellikle belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur.”

Borç yapılandırması ve ödeme disiplini hedefi

Bilgilendirmede, bireysel kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerle finansal tüketicinin korunmasının ve ödeme performansının uzun vadede sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Konut kredilerinde alt gelir gruplarına destek

Bu başlık altında yapılan değerlendirmelerde ise şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Son olarak 'Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme' ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları konusunda desteklenmelerine yönelik olarak temelde birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılmış ve karar metninde belirtildiği şekliyle birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır."