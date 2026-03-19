Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ilişkiler ele alınırken, bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Liderlerin, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

Türkiye’den “barış odaklı diplomasi” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bölgedeki çatışmalara karşı barış eksenli bir politika izlediğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye’nin huzur ve istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirterek, krizlerin çözümünde diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Pakistan’ın güvenliği vurgulandı

Görüşmede Pakistan’ın güvenlik ve istikrarının Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

İkili ilişkilerin stratejik boyutunun altı çizilirken, karşılıklı dayanışma mesajları verildi.

Afganistan’daki son durum ele alındı

Telefon görüşmesinde Afganistan’daki gelişmeler de gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Liderler, ülkedeki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunarak bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik değerlendirmeler yaptı.

Mescid-i Aksa vurgusu: “Sessiz kalamayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik gelişmelere de değindi.

“Türkiye’nin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizleri kabul etmesi mümkün değil” diyen Erdoğan, İslam dünyasının bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Bayram tebriği

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Ramazan Bayramı’nı kutladı.

İki lider, karşılıklı iyi dileklerini ileterek temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldı.