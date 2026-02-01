Türk savunma sanayiinin gelecek vizyonu ve 2026 yılı yol haritası, Antalya’da düzenlenen üst düzey bir organizasyonla kamuoyuna duyuruldu. Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, sektörün devleriyle bir araya geldiği strateji konferansında, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı "altın çağ" seviyesini ve önümüzdeki dönemin kritik projelerini detaylandırdı.

Küresel arenada rekor ihracat ve teknoloji dönüşümü

Antalya'da gerçekleştirilen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda konuşan Haluk Görgün, 2025 yılı verilerinin sektördeki devasa büyümeyi kanıtladığını vurguladı. Savunma ihracatının 10 milyar dolar barajını aşarak tarihi bir eşiği geçtiğini belirten Görgün, imzalanan yeni sözleşmelerin toplam tutarının 17,9 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Türkiye’nin ilk 100 ihracatçısı listesindeki savunma firması sayısının 26’ya yükselmesi, sektörün ülke ekonomisindeki ağırlığını artırdığını gösterdi. Özellikle Asya-Pasifik’ten Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada imzalanan milyar dolarlık anlaşmalar, Türk savunma ürünlerine duyulan küresel güvenin bir nişanesi olarak değerlendirildi.

Havacılıkta milat: KIZILELMA envantere giriyor

2026 yılı, Türk havacılık tarihi açısından bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. Başkan Görgün, insansız savaş uçağı projesi KIZILELMA’da ilk teslimatların 2026 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini müjdeledi. Sadece insansız sistemlerle sınırlı kalmayan bu hamle, Milli Muharip Uçak KAAN’ın seri üretim sözleşmesinin imzalanmasıyla perçinlenecek. Ayrıca, deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilen TB3 SİHA'lar ve yapay zeka ile modernize edilen TB2T-AI sistemlerinin de kullanıcıya teslim edilmesi planlanıyor. Milli motor projelerinden HÜRKUŞ teslimatlarına kadar havacılığın her alanında yerli ve milli çözümlerin operasyonel hale gelmesi hedefleniyor.

Denizlerde dev hamle: Milli uçak gemisi dönemi

Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını en üst seviyeye taşıyacak olan Milli Uçak Gemisi Projesi (MUGEM) hakkında da önemli detaylar paylaşıldı. Haluk Görgün, TCG Anadolu’nun yaklaşık üç katı büyüklüğünde ve 60 bin ton ağırlığında olacak bu dev platformun üretim sürecinin başladığını bildirdi. İstanbul Tersane Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri ile koordineli yürütülen bu stratejik projenin, Türkiye'nin denizcilik kabiliyetlerini dünya klasmanında en üst sıralara taşıması bekleniyor. Aynı dönemde TCG Muratreis denizaltısının envantere katılması ve MİLGEM projesinin 6. gemisi olan TCG İzmir’in teslimatı gibi deniz kuvvetlerini güçlendirecek pek çok adımın eş zamanlı atılacağı belirtildi.

Kara gücünde ALTAY ve insansız kara araçları

Kara Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan ALTAY tankı projesinde seri üretim aşamasının hızlandığı ve 2026 yılında çift haneli rakamlarda teslimat yapılacağı açıklandı. Teknolojik dönüşümün bir diğer ayağı olarak orta sınıf insansız kara araçlarının (İKA) farklı konfigürasyonlarla envantere dahil edilmesi planlanıyor. Sadece ağır zırhlı araçlarda değil, lazer silah sistemleri (GİZEM Projesi) ve yeni nesil elektronik harp sistemlerinde (KORAL 200) de Türkiye'nin dünyada sayılı ülkeler arasına girmesini sağlayacak sözleşmelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Geleceğin teknolojileri: Kuantum ve sentetik biyoloji

Savunma sanayiindeki gelişim sadece mevcut platformlarla sınırlı kalmıyor; AR-GE yatırımları kuantum işlemcilerden sentetik biyolojiye kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Haluk Görgün, 920 milyon dolarlık devasa bir AR-GE portföyünü yönettiklerini ve üniversitelerle kurulan 300'den fazla araştırma grubunun bu ekosistemi beslediğini belirtti. 2026 yılında kuantum manyetometreler ve GNSS bağımsız navigasyon gibi geleceğin teknolojilerine odaklanılacağını ifade eden Görgün, Türkiye'nin artık sadece ihtiyaç karşılayan değil, dünya standartlarında teknoloji ihraç eden ve stratejik ittifakların güvenilir ortağı olan bir güç haline geldiğinin altını çizdi.