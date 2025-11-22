Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlenen ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu teşkilatlarının katıldığı eğitim toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında terörle müzakerenin mümkün olmadığını vurgulayan Destici, PKK’nın kırk yılı aşkın süredir en büyük zararı bölge halkına verdiğini hatırlatarak, devletin ve milletin geçmişte bu ağır bedeli fazlasıyla ödediğini söyledi. Bu çerçevede güvenlik politikalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Destici, bölgede yaşayan toplum kesimlerinin bu konuda net bir tutum ortaya koyduğunu ifade etti.

‘Onlarla muhatap olunamaz!’

BBP Lideri Destici, konuşmasının devamında örgütün bölgede yaşayan vatandaşca temsil makamı olarak görülmediğini belirterek, PKK’nın dış güçlerin yönlendirmesiyle hareket eden bir yapı olduğunu ileri sürdü, “Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu kanlı ve hain terör örgütü PKK, asla Kürtlerin değil, emperyalistlerin, Siyonistlerin daha da açıkçası ABD'nin, batılı bazı devletlerin ve o devletlerin CIA gibi, MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin temsilcisidir” ifadesini anımsatan Destici, örgütün görünürdeki aktörlerinin muhatap alınmasının çözüm üretmeyeceğini savundu. Ayrıca önceki yıllarda yapılan girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını, bunun da en çok bölgede yaşayan vatandaşlara zarar verdiğini dile getirerek, “Emperyalistlerin, Siyonistlerin, bu istihbarat örgütlerinin boyunlarındaki tasmayı çıkarmadan onlarla muhatap olunamaz” ifadelerini kullandı.

‘Öyle aileler var ki…’

Konuşmasının son bölümünde, güvenlik koruculuğu başta olmak üzere devletin yanında konumlanan ailelerin kaygılarını aktaran Destici, bu ailelerin yüzyıllardır Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünden yana tavır aldığını vurguladı. Destici, “Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır” diyerek sözlerini tamamladı.