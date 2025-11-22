İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili Başkan Yavaş’tan, “"Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım” açıklaması gelmişti. Yavaş’ın açıklamalarının ardından AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten çarpıcı bir yanıt geldi.

‘Sanki konser vurgunları yapılmamış gibi…’

“Bugün İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi. Mansur Yavaş bu konuya tepki göstermiş ‘Benim bu soruşturma içinde ne işim var?’ demiş. Zannedersiniz ki Uganda’da bir şehrin belediye başkanı” ifadelerini kullanan AK Partili Gökçek, “Sanki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde konser vurgunları yapılmamış, başka şehirde yapılmış gibi cevap veriyor” dedi.

‘Yoksa senin de mi parmağın var?’

Daha önce ülke gündemine oturan Ebru Gündeş ve Tan Taşçı konserlerini hatırlatan Gökçek, “5 milyon TL’lik Ebru Gündeş konserinin 69 milyon TL’ye Ankaralı’nın sırtına yıkarken iyiydi. 4.8 milyon TL’lik Tan Taşçı konserini 42 milyon TL’ye Ankaralı’nın sırtına yıkarken iyiydi. Ama bu konularla ilgili soruşturma olduğu zaman ‘Vay efendim benim bu soruşturmanın içinde ne işim var!’ Sen olmayacaksın da kim olacak sayın Mansur Yavaş. Burada paraları götürenleri adaletin bulması için neden ifade vermesinden sakınıyorsun. Yoksa senin de mi bir parmağın var?” mesajı verdi.