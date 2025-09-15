ürkiye'nin moda dünyasında ulusal ve uluslararası başarılarıyla bilinen Cengiz Abazoğlu, 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ailesinin kumaş sektöründeki işletmesinde çalıştı, moda ve tasarıma olan ilgisini bu dönemde geliştirdi. Her fırsatta eline geçen kağıtlara modeller çizen Abazoğlu, liseden sonra eğitimine devam etmek yerine Brüksel merkezli bir deri firmasında tasarımcı olarak çalışmaya başladı.

Cengiz Abazoğlu kimdir ve nerelidir?

Abazoğlu, moda kariyerine yardımcı stilist olarak başladıktan sonra kendi çizgisini haute couture ve kişiye özel tasarım alanında oluşturdu. 2006 yılına kadar İstanbul Nişantaşı’ndaki atölyesinde sadece özel siparişler üzerine çalıştı. 2006’dan itibaren hazır giyime de geçerek daha geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. İstanbul’un yanı sıra Paris Haute Couture Haftası’nda da koleksiyonlarını sergileyerek kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı. Abazoğlu, özellikle zarif kumaş seçimleri ve gösterişli tasarımlarıyla tanındı. Tasarımları arasında gelinlikler ayrı bir yer tuttu; şıklık, ihtişam ve kaliteyi bir arada sunan gelinlik koleksiyonlarıyla öne çıktı.

Cengiz Abazoğlu’nun başarıları

1988’de İstanbul’da gerçekleştirilen Vizon Show ile ilk defilesini düzenledi, bu koleksiyon moda çevrelerinden büyük ilgi ve övgü gördü. 2009 yılından itibaren Paris’te düzenlenen Haute Couture Moda Haftası’nda koleksiyonlarını sunan Abazoğlu, uluslararası alanda adından daha fazla söz ettirmeye başladı. Özellikle 2012 Paris defilesinde sunduğu kristal ve yarı değerli taşlarla süslenen 30 parçalık koleksiyonu, moda otoritelerinden tam not aldı. Yaratıcı ve yenilikçi tarzıyla birçok moda ödülü aldı, koleksiyonları prestijli etkinliklerde beğeni topladı.

Moda kariyeri dışında televizyon dünyasında da aktif olan Abazoğlu, “Bugün Ne Giysem” ve “Bana Her Şey Yakışır” gibi popüler şovlarda moda danışmanı ve jüri olarak görev aldı. 2016’da TV8 kanalında Ezgi Avcı ile birlikte “Ne Giysem Yakışır” adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

Cengiz Abazoğlu, sadece Türkiye’de değil dünyada da birçok ünlü ismi giydiren, özgün ve iddialı tasarımlarıyla tanınan bir modacıdır. Tasarımlarını “primadonna”lara göre yaptığını vurgulayarak, moda ve şıklığın sınırlarını sürekli genişletme vizyonu ile yoluna devam etmekte, moda dünyasının saygın isimleri arasında yer alıyor..