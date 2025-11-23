Kolombiya’nın önde gelen gazetelerinden El Tiempo’nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro basına yaptığı açıklamada, Rubio’nun sık sık kendisini hedef aldığını ve Kolombiya’daki muhalefetle işbirliği içinde olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Petro, Rubio’ya yönelik eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı:

"Bana o turuncu hapishane kıyafetini giydirmek istiyorsa denesin ama bu halk kimsenin önünde diz çökmez. Geçmişten gelen öfkeleri var, o meseleleri biliyorum. Dedesinin ya da babasının yaşadıklarından dolayı hiçbir Kolombiyalıyı suçlu gösteremez."

''Bizi tehdit etmeyin...''

Petro, Rubio'nun kendisini her platformda tehdit ettiğini öne sürerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Diz çökmesi gerektiğini söylüyor çünkü burada uyanmak üzere olan bir jaguar var. Bizi tehdit etmeyin, kandırmayın, hileleri biliyoruz. Bu topraklarda savaşın ne olduğu iki yüzyıllık deneyimle sabittir. Savaşlar bazen hiçbir şey uğruna çıkar."

Tartışmalar büyüyor