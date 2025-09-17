Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Gazze’de devam eden çatışmalara dikkat çekerek ateşkes, insani hukuk ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Aziz Petrus Meydanı’nda Gazze mesajı

Papa 14’üncü Leo, Vatikan’da çarşamba günleri düzenlenen geleneksel genel kabul oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan insani dramı gündeme taşıdı. Filistin halkının zorla yerinden edildiğini ve kabul edilemez koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gazze'deki Filistin halkına derin yakınlığımı ifade ediyorum. ‘Öldürmeyeceksin’ emrini veren Yüce Tanrı'nın huzurunda ve insanlık tarihinin gözü önünde, her insanın korunması gereken dokunulmaz bir onuru vardır.”

Ateşkes ve rehine takası için çağrı

Papa, Gazze’de akan kanın durması için uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlattı. Ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve tarafların uluslararası insani hukuka uygun davranması gerektiğini vurguladı.

Diplomatik çözüm vurgusu

Konuşmasında, krize sadece askeri yöntemlerle değil, müzakere ve diplomasi yoluyla çözüm bulunabileceğinin altını çizen Papa 14’üncü Leo, “Uluslararası insani hukuku tam anlamıyla gözeten müzakereye dayalı diplomatik çözüm şarttır” dedi.

“Barışın şafağı doğsun”

Papa, sözlerinin sonunda tüm inananlara çağrı yaparak, “Hepinizi, barış ve adaletin şafağının bir an önce doğması için içten dualarıma katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.