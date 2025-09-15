İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı yolsuzluk soruşturması, Bayrampaşa Belediyesi'ni sarsmaya devam ediyor. İlk olarak 44 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen operasyonda, bu sayı son gelişmelerle birlikte 46'ya yükseldi. Soruşturma, "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ciddi suçlamaları içeriyor. Toplamda 48 zanlı hakkında yakalama kararı bulunması, operasyonun daha da derinleşebileceğini gösteriyor.

48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumartesi günü eş zamanlı baskınlar düzenleyerek operasyonun ilk ayağını gerçekleştirmişti. Bu operasyonlarda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanı sıra, aralarında başkan yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları ve Gündüz Kalkan ile Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 37 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerinde bulunamayan 9 kişinin daha sonrasında yakalanmasıyla gözaltı sayısı 46'ya ulaştı.

Salı günü adliyeye sevk edilecekler

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde devam ediyor. Emniyetteki sorgu süreçlerinin bu gece sona ermesiyle birlikte, şüphelilerin Salı sabahı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Bu sevk işlemlerinin ardından savcılık tarafından ifadelerin alınması ve gerekli adli süreçlerin başlatılması planlanıyor. Soruşturmanın bu aşaması, belediyedeki idari ve mali işlemlerle ilgili yeni detayların ortaya çıkmasına neden olabilir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin bu davanın gelişimini yakından takip ettiği belirtilirken, hukuki sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi beklentisi hakim.