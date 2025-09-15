Son Mühür - Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman’ın Karagöl-Çelikhan bölgesinde meydana gelen depremin stres alanında değişiklik yaratabileceğini ifade etti. Kandilli Rasathanesi, bugün saat 10:39’da Karagöl-Çelikhan’da 4.0 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremin yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathane'si verileri

KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

15.09.2025, 10:39:57 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 6.0 km

''Stres alanını kısmen değiştirebilir''

Görür depreme ilişkin olarak, "Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" şeklinde konuştu.