Son Mühür / Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir süre önce tutuklanan özel kalem müdürünün, etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Baytaş müdürünün de benzer şekilde ifade verip etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildiği öğrenildi.

Soruşturma neyi içeriyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, belediye bünyesindeki bazı yöneticilerin “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalarla araştırıldığını kapsadığı ifade ediliyor. Dosyada adı geçen diğer şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü belirtildi.