Son Mühür / Fatih'te 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı her geçen dakika artıyor. Olay sonrası 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanının gözaltına alınmasının ardından bugün gün içinde gözaltı sayısı önce 7'ye yükselmişti. Son dakika bilgisine göre, ailenin kaldığı otelin yanındaki fırının sahibinin de gözaltına alındığı öne sürüldü. Böylelikle toplam gözaltı sayısı 8’e çıkmış oldu.

İki çocuk ve anne yaşamını yitirmişti

Olay, İstanbul'un Fatih semtinde yaşanmıştı. Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin iki çocuğunun önceki gün, anne Çiğdem Böcek'in ise dün sabah yaşamını yitirmesi ülke gündemine oturmuştu.

Otel tahliye edildi

Otelde yeniden iki kişinin daha rahatsızlanması üzerine polis ekipleri incelemelerini genişletmişti. Polisin gün boyu süren çalışmasının ardından otelde bulunanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Otelin tamamen boşaltıldığı ifade edildi.

Annenin ifadesi ortaya çıkmıştı

Soruşturma kapsamında anne Çiğdem Böcek’in hayatını kaybetmeden önce verdiği ifade kamuoyuna yansımıştı. İfadeye göre aile, 9 Kasım 2025’te turistik amaçla İstanbul’a gelmiş ve bir otele yerleşmişti. Çiğdem Böcek, akşam saatlerinde eşiyle birlikte otelin yakınındaki bir restoranda kebap yediklerini, çocuklarının ise makarna tercih ettiğini anlatırken; ertesi sabah çift çorba içerken çocukların poğaça ile kahvaltı yaptığını, akşam yemeğinde ise kendilerinin kıymalı pide, çocukların da sucuklu kaşarlı pizza yediklerini aktarmıştı. İddiaların ardından gözaltına alınan seyyar midyeci, kokoreççi ve lokum satıcılarının, bölgede uzun süredir faaliyet gösterdiklerini ve sattıkları ürünlerin taze olduğunu belirterek yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Gözaltı sayısı yükseldi

