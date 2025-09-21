Son Mühür- İstanbul'da Beykoz'un ardından bu kez Bayrampaşa Belediyesi de AK Parti'ye katılacak gibi görünüyor.

31 Mart'ta zaferle çıkan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması sonucunda tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alınmıştı.

CHP'li 4 meclis üyesi ise partilerinden istfa ederek bağımsız kalma kararı almıştı.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Hasan Mutlu'dan boşalan koltuk için yapılacak başkanvekilliği seçimine AK Parti İbrahim Akın'ı, CHP ise İbrahim Kahraman'ı aday gösterdi.

İlk tur oylamada AK Parti adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman 18 oy almayı başardı.

Bağımsız meclis üyeleri kimi tercih etti?



CHP'den istifa ederek bağımsız kalan 4 meclis üyesinin ilk tur sonucuna göre AK Parti adayı İbrahim Akın'dan yana tavır aldığı görüldü.

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tutuklanan Hasan Mutlu’nun yerine yapılacak başkanvekili seçimi için geldiği Bayrampaşa Belediyesi önünde protesto edilerek yuhalanmıştı.