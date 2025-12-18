Son Mühür - TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından, yeni yılda uygulanacak vergi ve ceza artış oranları da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki zam için indirim yetkisini kullanması beklenirken, trafik cezaları ile pek çok vergi ve harç kalemindeki artış Resmî Gazete’de yayımlanarak yüzde 25,49 olarak kesinlik kazandı.
Tepki toplamıştı
2025 yılında 1 trilyon TL’yi aşan trafik cezası geliriyle cezaları bütçe için adeta “can suyu” olarak kullandığı eleştirilen iktidarın, yapılacak zamlarla birlikte bu tutarı yeni yılda daha da artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu süreçte sürücüleri cezaya yönlendirdiği iddia edilen değişken hız tabelaları ve radarların yerleri kamuoyunda tartışma yaratırken, 2025’te uygulanacak trafik cezası tarifesi de geniş kesimlerin tepkisini çekti.
Rekor zam geliyor
Ocak ayının ilk haftasında Meclis gündemine gelmesi beklenen eylem planı kapsamında bazı ihlallere yönelik cezaların artırılması öngörülürken, gelecek yıl boyunca uygulanması planlanan ceza tarifesi ise şu şekilde sıralanıyor:
Ehliyetsiz araç kullanmak 23.433 TL
Emniyet kemeri kullanmamak 1.246 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek 11.633 TL
Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak 975 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak 2.741 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 2.741 TL
Drift atmak 58.207 TL
Çakarlı araba kullanmak 11.633 TL
Abart egzoz veya cam filmi kullanmak 2.743 TL
Engelliler için ayrılan alana park etmek 2.470 TL
Hatalı park etmek 1.246 TL
Işık donanımının çalışmaması 1.246 TL
Trafik sigortası yaptırmamak 1.246 TL
Hatalı şerit değiştirmek 2.743 TL
Takip mesafesini ihlal etmek 1.246 TL
Motosiklette kask kullanmamak 1.246 TL
Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 4.695 TL
Hız sınırını %10-%30 aşmak 2.743 TL
Hız sınırını %30-%50 aşmak 5.661 TL
Hız sınırını %50'den fazla aşmak 11.633 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak 2.743 TL