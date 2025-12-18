Son Mühür - TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından, yeni yılda uygulanacak vergi ve ceza artış oranları da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki zam için indirim yetkisini kullanması beklenirken, trafik cezaları ile pek çok vergi ve harç kalemindeki artış Resmî Gazete’de yayımlanarak yüzde 25,49 olarak kesinlik kazandı.

Tepki toplamıştı

2025 yılında 1 trilyon TL’yi aşan trafik cezası geliriyle cezaları bütçe için adeta “can suyu” olarak kullandığı eleştirilen iktidarın, yapılacak zamlarla birlikte bu tutarı yeni yılda daha da artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu süreçte sürücüleri cezaya yönlendirdiği iddia edilen değişken hız tabelaları ve radarların yerleri kamuoyunda tartışma yaratırken, 2025’te uygulanacak trafik cezası tarifesi de geniş kesimlerin tepkisini çekti.

Rekor zam geliyor

Ocak ayının ilk haftasında Meclis gündemine gelmesi beklenen eylem planı kapsamında bazı ihlallere yönelik cezaların artırılması öngörülürken, gelecek yıl boyunca uygulanması planlanan ceza tarifesi ise şu şekilde sıralanıyor: Ehliyetsiz araç kullanmak 23.433 TL Emniyet kemeri kullanmamak 1.246 TL Emniyet şeridini ihlal etmek 11.633 TL Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak 975 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak 2.741 TL Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 2.741 TL Drift atmak 58.207 TL Çakarlı araba kullanmak 11.633 TL Abart egzoz veya cam filmi kullanmak 2.743 TL Engelliler için ayrılan alana park etmek 2.470 TL Hatalı park etmek 1.246 TL Işık donanımının çalışmaması 1.246 TL Trafik sigortası yaptırmamak 1.246 TL Hatalı şerit değiştirmek 2.743 TL Takip mesafesini ihlal etmek 1.246 TL Motosiklette kask kullanmamak 1.246 TL Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 4.695 TL Hız sınırını %10-%30 aşmak 2.743 TL Hız sınırını %30-%50 aşmak 5.661 TL Hız sınırını %50'den fazla aşmak 11.633 TL Yasak olan yerde sollama yapmak 2.743 TL